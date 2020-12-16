Где отключат свет 17 декабря?

Где отключат свет 17 декабря?

Филиал ПАО «Ленэнерго» уведомляет, что в связи с проведением запланированных работ на электросетевых объектах будет прекращена подача элек-троэнергии в Гатчинском районе.

Рубрики : ЖКХ     16 Dec 2020

Рождественское СП:

17.12.20 с 09:00 до 18:00

д. Чикино,

д. Ляды.

        

Кобринское СП:

17.12.20 с 09:00 до 18:00

д. Старое Колено.

 

Вырицкое ГП:

17.12.20 с 09:00 до 17:00

д. Введенское,

д. Борисово,

д. Хаймино,

д. Порожек,

д. Савкино,

д. Большие Слудицы,

д. Малые Слудицы.     

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