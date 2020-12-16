Где отключат свет 17 декабря?

Филиал ПАО «Ленэнерго» уведомляет, что в связи с проведением запланированных работ на электросетевых объектах будет прекращена подача элек-троэнергии в Гатчинском районе.
Рубрики :
ЖКХ
16 Dec 2020
Рождественское СП:
17.12.20 с 09:00 до 18:00
д. Чикино,
д. Ляды.
Кобринское СП:
17.12.20 с 09:00 до 18:00
д. Старое Колено.
Вырицкое ГП:
17.12.20 с 09:00 до 17:00
д. Введенское,
д. Борисово,
д. Хаймино,
д. Порожек,
д. Савкино,
д. Большие Слудицы,
д. Малые Слудицы.
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