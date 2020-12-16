Грабитель на красном велосипеде

13-го декабря в полицию поступило два заявления по поводу уличных грабежей. В УМВД России по Гатчинскому району обратился 63-летний мужчина. Накануне вечером, после пяти часов, на улице Урицкого напротив дома № 30-а к нему подошли двое молодых людей и попросили позвонить. Когда он протянул им телефон, один из парней схватил смартфон, и оба убежали. Ущерб составил 10 тысяч рублей.

Грабителям на вид лет 30-40, одеты в темное, один среднего роста, другой высокий.

В тот же день в Коммунарский отдел полиции обратился 70-летний житель Петербурга, которого ограбили в шесть утра недалеко от железнодорожной станции в Тайцах. Сзади к нему подъехал молодой человек на красном велосипеде и выхватил сумку. Когда мужчина попытался оказать сопротивление, грабитель начал его бить кулаком в лицо, после чего скрылся с сумкой в неизвестном направлении. В сумке находился кошелек с 800 рублей, документы, термос и фонарик. В полицию пожилой человек обратился поздно вечером, потому что до этого времени работал. С места происшествия изъяли велосипед с красной рамой.

По фактам грабежей возбуждены уголовные дела.