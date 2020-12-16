Мини-филармония для дошколят

Это стало возможным, благодаря установке на территории дошкольного отделения игрового развивающего оборудования «Музыкальная площадка», где дети могут как заниматься под присмотром воспитателей, так и под руководством опытного музыкального педагога участвовать в обучающих играх на развитие фонетического слуха - знакомиться с нотами, осваивать технику игры на музыкальных инструментах, разучивать песни и даже сочинять простые мелодии.

Это настоящая мини-филармония во дворе, где юные меломаны учатся «слышать» окружающий мир, знакомятся с историей человечества через историю музыкальных инструментов, тренируют музыкальный слух, развивают память и воображение. Полету творческой фантазии ребятишек нет предела.