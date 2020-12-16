Сотрудничество с Францией расширяется

«Мы эффективно работаем с
французской стороной. Прежде всего, в рамках бизнес проектов, которые ведутся в
Ленинградской области. Надеюсь, что те компании, которые с нами сотрудничают,
несмотря на существующие сложности и ограничения, будут развиваться, и
взаимодействие продолжится», ─ отметил глава региона и поделился планами на
2021 год. Итогом многолетнего совместного взаимодействия Ленинградской области
и Франции станет соглашение о партнёрстве с регионом Нормандия в экономической,
культурной, социальной и спортивной сферах.
Ключевым событием
следующего года будет 30-летие побратимских отношений городов Тихвина и Эрувиль
Сен-Клер региона Нормандия. В рамках празднования запланированы перекрестные
обмены подарками в виде музыкальных фестивалей, спектаклей, а также обмен
учащимися музыкальных школ.
При благоприятной
эпидемиологической ситуации Ленинградская область также планирует в следующем
году презентовать французским туроператорам туристический потенциал региона в
виде информационного тура «Французский след в Ленинградской области», готовит
выступления ленинградских творческих коллективов Ленинградского областного
колледжа культуры и искусства на территории Франции. Как отметил губернатор
Ленинградской области, регион готов организовать выступления и мастер-классы
французских творческих коллективов на базе Ленинградского областного колледжа
культуры и искусства и Дворца культуры им. Горького — Дворца искусств
Ленинградской области.
В ходе беседы Александр
Дрозденко отметил совместную работу ленинградских и французских архивов в таких
направлениях, как цифровой документооборот и выставочная деятельность. В 2021
году планируется проведение научно-исследовательской конференции, которая будет
посвящена отношениям России и Франции.
В сфере бизнес-проектов в
настоящее время принято решение о строительстве второго спортивного магазина
«Декатлон» в Кудрово. Кроме того, при поддержке Французской
торгово-промышленной палаты планируется проведение презентации инвестиционного
потенциала Ленинградской области ─ главным образом, нефтехимической и пищевой
промышленности, машиностроения, фармацевтики и производства медицинского
оборудования.
Глава Ленинградской
области также отметил, что на полях
третьего Балтийского регионального
инвестиционного форума BRIEF 2021, который пройдет в сентябре 2021 года в
Санкт-Петербурге, состоится биржа деловых контактов для французских компаний,
направленная на поиск бизнес-партнеров на территории Санкт-Петербурга,
Ленинградской области и всего северо-запада России.