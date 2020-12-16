Сотрудничество с Францией расширяется

«Мы эффективно работаем с французской стороной. Прежде всего, в рамках бизнес проектов, которые ведутся в Ленинградской области. Надеюсь, что те компании, которые с нами сотрудничают, несмотря на существующие сложности и ограничения, будут развиваться, и взаимодействие продолжится», ─ отметил глава региона и поделился планами на 2021 год. Итогом многолетнего совместного взаимодействия Ленинградской области и Франции станет соглашение о партнёрстве с регионом Нормандия в экономической, культурной, социальной и спортивной сферах.

Ключевым событием следующего года будет 30-летие побратимских отношений городов Тихвина и Эрувиль Сен-Клер региона Нормандия. В рамках празднования запланированы перекрестные обмены подарками в виде музыкальных фестивалей, спектаклей, а также обмен учащимися музыкальных школ.

При благоприятной эпидемиологической ситуации Ленинградская область также планирует в следующем году презентовать французским туроператорам туристический потенциал региона в виде информационного тура «Французский след в Ленинградской области», готовит выступления ленинградских творческих коллективов Ленинградского областного колледжа культуры и искусства на территории Франции. Как отметил губернатор Ленинградской области, регион готов организовать выступления и мастер-классы французских творческих коллективов на базе Ленинградского областного колледжа культуры и искусства и Дворца культуры им. Горького — Дворца искусств Ленинградской области.

В ходе беседы Александр Дрозденко отметил совместную работу ленинградских и французских архивов в таких направлениях, как цифровой документооборот и выставочная деятельность. В 2021 году планируется проведение научно-исследовательской конференции, которая будет посвящена отношениям России и Франции.

В сфере бизнес-проектов в настоящее время принято решение о строительстве второго спортивного магазина «Декатлон» в Кудрово. Кроме того, при поддержке Французской торгово-промышленной палаты планируется проведение презентации инвестиционного потенциала Ленинградской области ─ главным образом, нефтехимической и пищевой промышленности, машиностроения, фармацевтики и производства медицинского оборудования.

Глава Ленинградской области также отметил, что на полях третьего Балтийского регионального инвестиционного форума BRIEF 2021, который пройдет в сентябре 2021 года в Санкт-Петербурге, состоится биржа деловых контактов для французских компаний, направленная на поиск бизнес-партнеров на территории Санкт-Петербурга, Ленинградской области и всего северо-запада России.