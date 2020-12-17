18 декабря в 10:00
состоится открытие первого тематического суперстора
«Магнит» в Санкт-Петербурге по адресу: Кушелевская дорога, д. 1.
Суперстор выполнен в концепции «Добро пожаловать на
Кубань». Кубань – житница России и родной регион «Магнита». В магазине за счет
согретых солнцем сюжетов, визуальных метафор и доброго юмора создана особая
атмосфера тепла, жизнерадостности, дружелюбия, энергии, кубанского размаха и
гостеприимства.
В рамках Соглашения о сотрудничестве между Правительством
Ленинградской области и торговой сетью «Магнит» в целях продвижения продукции
малых и средних предприятий Ленинградской области в торговой сети, в суперсторе
на площади более 4 000 кв.м. будет представлено расширенное количество
петербургских и ленинградских производителей (в таких категориях как молочная
продукция, мясная гастрономия, хлебобулочные изделия).
Кроме того, отдельно оформлена лавка с фермерской
продукцией Ленинградской области.
Суперстор оснащен комплексом новых цифровых сервисов и
технологий. В их числе – умная туманообразующая система, электронный сомелье,
прайс-чекеры, мобильные принтеры, дисплеи для покупателей.