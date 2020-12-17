18 декабря в 10:00 состоится открытие первого тематического суперстора «Магнит» в Санкт-Петербурге по адресу: Кушелевская дорога, д. 1.

Суперстор выполнен в концепции «Добро пожаловать на Кубань». Кубань – житница России и родной регион «Магнита». В магазине за счет согретых солнцем сюжетов, визуальных метафор и доброго юмора создана особая атмосфера тепла, жизнерадостности, дружелюбия, энергии, кубанского размаха и гостеприимства.

В рамках Соглашения о сотрудничестве между Правительством Ленинградской области и торговой сетью «Магнит» в целях продвижения продукции малых и средних предприятий Ленинградской области в торговой сети, в суперсторе на площади более 4 000 кв.м. будет представлено расширенное количество петербургских и ленинградских производителей (в таких категориях как молочная продукция, мясная гастрономия, хлебобулочные изделия).

Кроме того, отдельно оформлена лавка с фермерской продукцией Ленинградской области.

Суперстор оснащен комплексом новых цифровых сервисов и технологий. В их числе – умная туманообразующая система, электронный сомелье, прайс-чекеры, мобильные принтеры, дисплеи для покупателей.