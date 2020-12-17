Новогодний подарок от президента детям до семи лет

В
ходе пресс-конференции главе государства задали много вопросов о поддержке семей
со стороны властей.
«Перед
тем, как сюда прийти, я посоветовался и с правительством, и с администрацией
президента, и мы договорились о том, что страна, государство - мы тоже сделаем
нашим детям подарок. Небольшой, скромный. Всем семьям, где есть дети до семи
лет, выплатим по пять тысяч рублей», — сказал Владимир Путин.
Он
уточнил, что речь идет о каждом ребенке до семи лет включительно. Деньги
поступят до нового года, а оформить их будет также легко, как и выплаты ранее
по 10 тысяч рублей детям до 16-ти лет.
Фото: http://kremlin.ru