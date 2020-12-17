Новогодний подарок от президента детям до семи лет

В ходе пресс-конференции главе государства задали много вопросов о поддержке семей со стороны властей.

«Перед тем, как сюда прийти, я посоветовался и с правительством, и с администрацией президента, и мы договорились о том, что страна, государство - мы тоже сделаем нашим детям подарок. Небольшой, скромный. Всем семьям, где есть дети до семи лет, выплатим по пять тысяч рублей», — сказал Владимир Путин.

Он уточнил, что речь идет о каждом ребенке до семи лет включительно. Деньги поступят до нового года, а оформить их будет также легко, как и выплаты ранее по 10 тысяч рублей детям до 16-ти лет.

Фото: http://kremlin.ru