Опять обманули

12-го декабря в полицию
обратилась 27-летняя жительница Гатчины, у которой пропала банковская карточка.
После этого произошло списание денег на общую сумму свыше 3300 рублей – картой
расплачивались в разных магазинах Гатчины.
В то же день в гатчинскую
полицию поступило заявление от потерпевшей, которую обманули в интернете. Она
продавала накладку на унитаз. Покупатель изъявил желание приобрести и предложил
ей перейти по ссылке и ввести реквизиты банковской карты, чтобы перечислить
деньги. Когда женщина произвела данную операцию, вместо прибыли за накладку с
ее же карты было списано, без малого, пять тысяч рублей.
13-го декабря в дежурную
часть гатчинской полиции обратился пенсионер из Гатчины. Ему позвонил
неизвестный мужчина и сказал, что зятю пенсионера требуется перевести деньги за
диван на сайте «Авито» – 12500 рублей. Для этого надо продиктовать код, который
придет ему в сообщении на телефон. Пенсионер продиктовал, после чего обнаружил
двойное списание денежных средств с собственной банковской карты: на 85 тысяч и
на 9000 рублей.
По фактам краж с
банковских счетов возбуждены уголовные дела.