Опять обманули

12-го декабря в полицию обратилась 27-летняя жительница Гатчины, у которой пропала банковская карточка. После этого произошло списание денег на общую сумму свыше 3300 рублей – картой расплачивались в разных магазинах Гатчины.

В то же день в гатчинскую полицию поступило заявление от потерпевшей, которую обманули в интернете. Она продавала накладку на унитаз. Покупатель изъявил желание приобрести и предложил ей перейти по ссылке и ввести реквизиты банковской карты, чтобы перечислить деньги. Когда женщина произвела данную операцию, вместо прибыли за накладку с ее же карты было списано, без малого, пять тысяч рублей.

13-го декабря в дежурную часть гатчинской полиции обратился пенсионер из Гатчины. Ему позвонил неизвестный мужчина и сказал, что зятю пенсионера требуется перевести деньги за диван на сайте «Авито» – 12500 рублей. Для этого надо продиктовать код, который придет ему в сообщении на телефон. Пенсионер продиктовал, после чего обнаружил двойное списание денежных средств с собственной банковской карты: на 85 тысяч и на 9000 рублей.

По фактам краж с банковских счетов возбуждены уголовные дела.