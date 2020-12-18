Фонарики из пластиковых бутылок

Дарья Огнева – волонтёр экологического движения «РазДельный Сбор» – она проводит мастер-классы. 17-го декабря ребята трудились вместе со своими мамочками. Заглянула в гости курсистка Школы третьего возраста Валентина и с удовольствием приняла участие в создании фонариков.

Сначала надо придумать, как будет украшен фонарик. Потом всё крепится на бутылку и вот уже получается красивый фонарик. Все фонарики будут собраны в общую большую гирлянду и, гуляя по праздничному городу, ребята увидят свои фонарики в украшении Гатчины.

Всех желающих ждут на следующие мастер-классы. Следите за расписанием в группе.

Источник: https://vk.com/club199478391