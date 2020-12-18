Футбольные успехи Кобринского поселения

В субботу, 5 декабря,
женская команда Кобринского поселения «Союз ГМР» одержала третью подряд победу
в Зимнем Чемпионате Правобережной лиги Санкт-Петербурга, обыграв команду
«Феникс» со счетом 3:0. В результате команда Кобринского поселения заняла
второе место.
На следующий день, 6
декабря, девчонки уже в Первенстве WINTER INDOOR 5х5 одержали победу, обыграв
команду Dark side со счетом 2:0 и переместились на третье место в турнирной
таблице.
Не отстали от них и
ребята из команды «Союз» 2010-2011 г.р., принявшие участие в контрольном
турнире VIKING CUP в рамках подготовки к Первенству Санкт-Петербурга. В
результате, они заняли третье место в Серебряном Кубке, а Семен Свинцов получил
приз как лучший игрок, за два взятых пенальти. Также поздравляем с дебютом
Максима Шаргаровски.