Футбольные успехи Кобринского поселения

В субботу, 5 декабря, женская команда Кобринского поселения «Союз ГМР» одержала третью подряд победу в Зимнем Чемпионате Правобережной лиги Санкт-Петербурга, обыграв команду «Феникс» со счетом 3:0. В результате команда Кобринского поселения заняла второе место.

На следующий день, 6 декабря, девчонки уже в Первенстве WINTER INDOOR 5х5 одержали победу, обыграв команду Dark side со счетом 2:0 и переместились на третье место в турнирной таблице.

Не отстали от них и ребята из команды «Союз» 2010-2011 г.р., принявшие участие в контрольном турнире VIKING CUP в рамках подготовки к Первенству Санкт-Петербурга. В результате, они заняли третье место в Серебряном Кубке, а Семен Свинцов получил приз как лучший игрок, за два взятых пенальти. Также поздравляем с дебютом Максима Шаргаровски.