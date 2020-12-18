Новогодние подарки для ленинградских детей

Старт традиционной акции
дал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. На 82 бумажных шарах,
украшающих елку в здании регионального правительства, написаны мечты детей,
оставшихся без родителей и проживающих в Каложицком и Кингисеппском ресурсных
центрах. В течение двух недель сотрудники правительства снимали шарики с елки и
готовили подарки для детей разных возрастов.
Ну, а последние два шара
снял с «Елки желаний» заместитель председателя Государственной Думы Игорь
Ананских, представляющий в парламенте Ленинградскую область. Он подарит
3-летнему Александру набор «Волшебный луч», а 17-летнему Александру - футбольные
вратарские перчатки.
- Приезжая в родной
регион перед Новым годом, первым делом иду в Дом правительства, чтобы
поучаствовать в прекрасной акции «Елка желаний», идея которой принадлежит
Александру Юрьевичу Дрозденко, - рассказал Игорь Ананских. – Новый год – это
время, когда мы все ждем чуда, время в ожидании радости. Особенно важно верить
в чудо детям. Надеюсь, что эти подарки сделают их чуточку счастливее. Ну, а
всем жителям Ленинградской области, прежде всего, хочу пожелать здоровья.
Уходящий 2020 год был тяжелым, уверен, что в наступающем году мы победим
пандемию и преодолеем все сложности. Желаю всем ленинградцам счастья в
наступающем году!