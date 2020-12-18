Новогодние подарки для ленинградских детей

Старт традиционной акции дал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. На 82 бумажных шарах, украшающих елку в здании регионального правительства, написаны мечты детей, оставшихся без родителей и проживающих в Каложицком и Кингисеппском ресурсных центрах. В течение двух недель сотрудники правительства снимали шарики с елки и готовили подарки для детей разных возрастов.

Ну, а последние два шара снял с «Елки желаний» заместитель председателя Государственной Думы Игорь Ананских, представляющий в парламенте Ленинградскую область. Он подарит 3-летнему Александру набор «Волшебный луч», а 17-летнему Александру - футбольные вратарские перчатки.

- Приезжая в родной регион перед Новым годом, первым делом иду в Дом правительства, чтобы поучаствовать в прекрасной акции «Елка желаний», идея которой принадлежит Александру Юрьевичу Дрозденко, - рассказал Игорь Ананских. – Новый год – это время, когда мы все ждем чуда, время в ожидании радости. Особенно важно верить в чудо детям. Надеюсь, что эти подарки сделают их чуточку счастливее. Ну, а всем жителям Ленинградской области, прежде всего, хочу пожелать здоровья. Уходящий 2020 год был тяжелым, уверен, что в наступающем году мы победим пандемию и преодолеем все сложности. Желаю всем ленинградцам счастья в наступающем году!