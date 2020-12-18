Осталось всего два дня, чтобы подписаться на газету «Гатчинская правда» по льготным ценам!

Осталось всего два дня, чтобы подписаться на газету «Гатчинская правда» по льготным ценам!

Успейте подписаться на любимую газету «Гатчинская правда» по льготным ценам до 20 декабря!

Рубрики : Общество     18 Dec 2020

Стоимость подписки на газету «Гатчинская правда»

- на 6 месяцев:

Индекс: П4237

Для всех категорий населения: до адреса – 493,56 руб., до востребования – 447,60 руб.

Индекс: ПИ704

Для ветеранов труда, пенсионеров: до адреса – 475,56 руб., до востребования – 429,60 руб.

- на 12 месяцев:

Индекс: Г4237

Для всех категорий населения: до адреса – 1048,28 руб., до востребования – 952,68 руб.

Индекс: ГИ704

Для ветеранов труда, пенсионеров: до адреса – 988,28 руб., до востребования – 892,68 руб.

 Скидка действует на газеты и журналы для детей самого разного возраста. В онлайн-каталоге вы найдете как раскраски, сборники сказок и развивающих задачек, так и издания для подростков.

Оформить подписку для себя или в подарок можно на сайте или в любом отделении Почты.

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