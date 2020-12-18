Осталось всего два дня, чтобы подписаться на газету «Гатчинская правда» по льготным ценам!

Стоимость
подписки на газету «Гатчинская правда»
-
на 6 месяцев:
Индекс:
П4237
Для всех категорий
населения: до адреса – 493,56 руб., до востребования – 447,60 руб.
Индекс:
ПИ704
Для ветеранов труда,
пенсионеров: до адреса – 475,56 руб., до востребования – 429,60 руб.
-
на 12 месяцев:
Индекс:
Г4237
Для всех категорий
населения: до адреса – 1048,28 руб., до востребования – 952,68 руб.
Индекс:
ГИ704
Для ветеранов труда,
пенсионеров: до адреса – 988,28 руб., до востребования – 892,68 руб.
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