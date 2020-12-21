Эксперт рассказала, что надо знать родителям будущих первоклашек

- Оксана Михайловна, все дети из подготовительных детсадовских групп готовы идти в первый класс?

- Нет. Для дошкольника на первом месте - игра, а в первом классе от него требуется познавательная деятельность. Из своего опыта знаю, что примерно двум-трем детям из группы в 25 человек психологи советуют задержаться на год в детском саду - дети психологически еще не готовы к школьным нагрузкам. Но лишь один-два родителя прислушиваются к совету и оставляют ребенка в саду еще на год.

- Допустим, я все же отправила ребенка в школу, а он к ней не готов. Что будет?

- Ребенок станет быстро уставать, ему будет трудно выстроить отношения с одноклассниками: они не принимают его, он чувствует себя отвергнутым, снижается успеваемость, сложности нарастают как снежный ком…

- К логопеду идем перед первым классом?

- Обязательно! И не только к логопеду, но и к психологу. Любой учитель подтвердит: многие дети сегодня приходят в первый класс, уже имея нарушения развития. Допустим, у ребенка "хорошая голова", он усваивает материал, но даже пару раз подпрыгнуть не может, ему не даются плавные движения. Почему так происходит? Потому что пропущен какой-то этап в развитии в младенчестве или младшем дошкольном возрасте. Допустим, ребенок не ползал, а сразу пошел. Мама порадовалась - какой у нее скорый ребенок. А потом - проблемы с координацией движений. Ребенок с помощью нейропсихолога должен заново "прожить" этот этап. Замечали ли вы, что сегодня у многих детей неправильный прикус? Это отголоски прогресса: мамы стараются сэкономить свои силы и время, покупают фабричные пюре и каши или используют современную технику, позволяющую делать однородное пюре без комочков. Ребенку даже не приходится напрягаться чтобы поесть. А твердую пищу начинают получать уже когда уже все зубы появились. Кажется, мелочь? Нет! Неправильный прикус ведет к зажиму в шее, неправильному развитию мышц лица, ротовой полости, а это ведет к нарушениям речи. Зажим в шее не может не отобразиться на плечевом поясе и руках в целом. Потом мы удивляемся - пишет "как курица лапой", буквы пропускает, звуки не слышит… Этим могут объясняться проблемы с учебой. А все из-за того, что морковку в детстве не пожевал. Справиться с нарушениями речи поможет логопед. Чаще всего дети не выговаривают звуки Р, Л, свистящие, шипящие.

- До первого сентября времени еще достаточно. Надо учить ребенка читать и писать?

- Специально к школе - нет. Но если ребенок сам хочет научиться читать, просит вас показать ему буквы, цифры - пожалуйста. В 90-е годы все родители вдруг стали специально готовить детей к школе. Хочешь - не хочешь, заставляли читать-писать. Эта тенденция оказалась живучей. Но для школы гораздо важнее, чтобы ребенок мог назвать свои имя, отчество, фамилию, рассказать, как зовут родителей, где они работают, объяснить, чем осень от весны отличаются, назвать дни недели, месяца… Важно, чтобы ребенок мог спокойно высидеть урок, а это 35 минут, умел самостоятельно одеться, завязать шнурки. Чтобы, извините, не стеснялся попроситься в туалет, если такая необходимость возникла.

- А когда начинать учить иностранный язык с малышами?

- Я не уверена в современной тенденции, что чем раньше, тем лучше. Скажем так - не для всех этот принцип полезен. Иностранный язык надо начинать учить тогда, когда у тебя нет проблем с родным языком. О каком иностранном языке может идти речь, если ребенок половину звуков на родном языке не произносит и не может домашних животных отличить от диких!?

- В России появились школы с так называемой "эффективной началкой", с трехлетней начальной школой. Кому подходит такая программа?

- Очень небольшому количеству детей. Думаю, это не больше 10-15 процентов. Но вот в чем может быть подвох для родителей. Пройти материал двух лет за год - очень большая нагрузка на детей. Допускаю, что какие-то школы могут давать часть материала первого класса в своей дошколке. Так что если вы нацелились на школу с "эффективной началкой" поинтересуйтесь, каким образом реализуется эта самая "эффективная начальная школа".





"Российская газета" https://rg.ru/2020/12/20/ekspert-rasskazala-chto-nado-znat-roditeliam-budushchih-pervoklashek.html



