Газовое оборудование должно быть на контроле

Директор гатчинского
филиала Александр Щербаков напомнил общие положения работы с газовым
оборудованием.
Для заключения договора о
техническом обслуживании и ремонте внутридомового и внутриквартирного газового
оборудования заявителю необходимо направить в специализированную организацию
заявку в письменном виде с информацией о заявителе, в том числе адрес
домовладения или многоквартирного дома, в котором размещено внутридомовое
газовое оборудование, перечень оборудования.
К заявке необходимо
приложить копию паспорта (документ, подтверждающий правомочие представителя
юридического лица или документы, подтверждающие право заявителя, в качестве
которого выступают УК, ТСЖ или кооператив на заключение договора о техническом
обслуживании оборудования от имени собственников), документы, подтверждающие
право собственности на помещение, в котором расположено оборудование.
Для заключения договора
на техническое обслуживание и ремонт газового оборудования жители Гатчинского
района могут обратиться в офисы филиала в Гатчине (улица Лейтенанта Шмидта,16),
в Коммунаре (улица Строителей, 26), в поселке Сиверский (улица Строителей, 22).
Прием граждан осуществляется при наличии средств индивидуальной защиты.
В рамках пилотного
проекта сотрудники филиала провели выездное заключение договоров среди жителей
Дружной Горки и Лампово. В данный момент полученные результаты анализируют для
продолжения этой работы.
Также имеется возможность
заключения договоров посредством подачи заявки на сайте АО «Газпром
газораспределение Ленинградская область» https://gazprom-lenobl.ru/. Всего в
Гатчинском районе заключено более 51 400 договоров (76 %), из них 31 400 были
заключены в 2020 году.
При выявлении нарушений
правил эксплуатации в рамках проведения технического обслуживания газового
оборудования специалисты филиала ремонтируют его или отключают от
газоснабжения. Так, за текущий год у 127 абонентов были выявлены подобные
нарушения и приняты соответствующие меры. Также сотрудники филиала совместно с
МЧС проводят еженедельные проверки газооборудования у граждан, включенных в
«группу риска».
В Гатчинском районе
выработан механизм передачи построенных распределительных газопроводов в
пользование АО «Газпром газораспределение Ленинградская область» для
технического обслуживания и ремонта в соответствии с заключенными договорами и
муниципальными контрактами. В 2020 году было заключено 28 таких договоров по
объектам сети газораспределения общей протяженностью 39,55 км.
При выдаче технических
условий на подключение ИЖС (по постановлению правительства № 1334 от 30.12.2013
года) газораспределительная организация определяет технические условия:
а) на основе анализа
пропускной способности сети газораспределения;
б) с учетом оценки
альтернативных вариантов подключения объектов капитального строительства к
существующим сетям газораспределения;
в) с учетом принятых
исполнителем в соответствии с ранее выданными техническими условиями
обязательств по обеспечению подключения объектов капитального строительства.
Со всеми подрядными
организациями, осуществляющими строительство газопроводов, будет дополнительно
проведена работа по вопросу восстановления благоустройства после проведения
земельных работ и обязательное получение разрешительного ордера на них.
По итогам выступления Людмила Нещадим попросила Александра Щербакова наладить взаимодействие со всеми управляющими компаниями и отслеживать работу по заключению жильцами соответствующих договоров на обслуживание оборудования.