Газовое оборудование должно быть на контроле

Директор гатчинского филиала Александр Щербаков напомнил общие положения работы с газовым оборудованием.

Для заключения договора о техническом обслуживании и ремонте внутридомового и внутриквартирного газового оборудования заявителю необходимо направить в специализированную организацию заявку в письменном виде с информацией о заявителе, в том числе адрес домовладения или многоквартирного дома, в котором размещено внутридомовое газовое оборудование, перечень оборудования.

К заявке необходимо приложить копию паспорта (документ, подтверждающий правомочие представителя юридического лица или документы, подтверждающие право заявителя, в качестве которого выступают УК, ТСЖ или кооператив на заключение договора о техническом обслуживании оборудования от имени собственников), документы, подтверждающие право собственности на помещение, в котором расположено оборудование.

Для заключения договора на техническое обслуживание и ремонт газового оборудования жители Гатчинского района могут обратиться в офисы филиала в Гатчине (улица Лейтенанта Шмидта,16), в Коммунаре (улица Строителей, 26), в поселке Сиверский (улица Строителей, 22). Прием граждан осуществляется при наличии средств индивидуальной защиты.

В рамках пилотного проекта сотрудники филиала провели выездное заключение договоров среди жителей Дружной Горки и Лампово. В данный момент полученные результаты анализируют для продолжения этой работы.

Также имеется возможность заключения договоров посредством подачи заявки на сайте АО «Газпром газораспределение Ленинградская область» https://gazprom-lenobl.ru/. Всего в Гатчинском районе заключено более 51 400 договоров (76 %), из них 31 400 были заключены в 2020 году.

При выявлении нарушений правил эксплуатации в рамках проведения технического обслуживания газового оборудования специалисты филиала ремонтируют его или отключают от газоснабжения. Так, за текущий год у 127 абонентов были выявлены подобные нарушения и приняты соответствующие меры. Также сотрудники филиала совместно с МЧС проводят еженедельные проверки газооборудования у граждан, включенных в «группу риска».

В Гатчинском районе выработан механизм передачи построенных распределительных газопроводов в пользование АО «Газпром газораспределение Ленинградская область» для технического обслуживания и ремонта в соответствии с заключенными договорами и муниципальными контрактами. В 2020 году было заключено 28 таких договоров по объектам сети газораспределения общей протяженностью 39,55 км.

При выдаче технических условий на подключение ИЖС (по постановлению правительства № 1334 от 30.12.2013 года) газораспределительная организация определяет технические условия:

а) на основе анализа пропускной способности сети газораспределения;

б) с учетом оценки альтернативных вариантов подключения объектов капитального строительства к существующим сетям газораспределения;

в) с учетом принятых исполнителем в соответствии с ранее выданными техническими условиями обязательств по обеспечению подключения объектов капитального строительства.

Со всеми подрядными организациями, осуществляющими строительство газопроводов, будет дополнительно проведена работа по вопросу восстановления благоустройства после проведения земельных работ и обязательное получение разрешительного ордера на них.

По итогам выступления Людмила Нещадим попросила Александра Щербакова наладить взаимодействие со всеми управляющими компаниями и отслеживать работу по заключению жильцами соответствующих договоров на обслуживание оборудования.