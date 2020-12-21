Областные дзюдоисты взяли золото и бронзу в межрегиональном турнире

«Дзюдо в нашей стране –
один из самых популярных видов спорта. Наша молодежь, занимаясь этим видом
единоборств, закаляет характер: ребята непременно становятся сильными,
волевыми, обретают уверенность в своих силах. Благодарю спортсменов, которые,
несмотря на пандемию, активно участвуют в спортивной жизни региона», —
прокомментировал председатель комитета по физической культуре и спорту
Ленинградской области Дмитрий Иванов.
XII межрегиональные
соревнования по дзюдо «Кубок Губернатора Ленинградской области» прошли 19
декабря в Выборге. Участниками стали 98 спортсменов из 19 регионов России.