Областные дзюдоисты взяли золото и бронзу в межрегиональном турнире

Областные дзюдоисты взяли золото и бронзу в межрегиональном турнире

В весовой категории свыше 100 килограмм Ислам Акарашев (золото), Роман Кундухов и Сергей Сироткин (бронза) поднялись на пьедестал почета XII межрегиональных соревнований по дзюдо на «Кубок Губернатора Ле-нинградской области».

Рубрики : Спорт     21 Dec 2020

«Дзюдо в нашей стране – один из самых популярных видов спорта. Наша молодежь, занимаясь этим видом единоборств, закаляет характер: ребята непременно становятся сильными, волевыми, обретают уверенность в своих силах. Благодарю спортсменов, которые, несмотря на пандемию, активно участвуют в спортивной жизни региона», — прокомментировал председатель комитета по физической культуре и спорту Ленинградской области Дмитрий Иванов.

XII межрегиональные соревнования по дзюдо «Кубок Губернатора Ленинградской области» прошли 19 декабря в Выборге. Участниками стали 98 спортсменов из 19 регионов России.

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