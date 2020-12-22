Новые ограничения в работе социальных учреждений и зимних детских лагерей

Согласно документу,
группы в лагерях будут заполнены наполовину, как и в летних сменах. Заезд в
лагеря должен быть одновременным до 30 декабря, следующая смена заедет после
выезда предыдущей с промежутком в два дня. Детям необходима будет справка об
отсутствии медицинских противопоказаний. А сотрудникам нужно будет предоставить
результаты ПЦР-теста, сделанного не позднее 3 дней до начала смены.
Кроме того, в палатах
койки расставят на расстоянии 1,5 м. А во время всей смены в лагере будут
находиться медицинские работники.
В приложении к
постановлению появился новый пункт, который определяет порядок работы
учреждений социального обслуживания, в зависимости от зоны. Вводятся
ограничения для учреждений социального обслуживания в первой и второй зонах
(«красной» и «желтой») — запрещена деятельность по предоставлению соцуслуг в
полустационарной форме, все остальные услуги — разрешены при обязательном
использовании масок. В третьей («зеленой») зоне учреждения социального
обслуживания могут предоставлять все услуги без исключений при условии
обязательного использования масок.
Постановление вступает в
силу с даты официального опубликования – с 21 декабря 2020 года.
Напомним, на сегодняшний
день распределение районов Ленинградской области по зонам выглядит следующим
образом:
• в первой («красной») – Всеволожский,
Выборгский, Гатчинский, Киришский, Сланцевский, Тосненский, Тихвинский;
• во второй («желтой») зоне – Волосовский,
Кировский, Ломоносовский, Лужский, Приозерский, Подпорожский и Сосновый Бор;
• в третьей («зеленой») зоне – Волховский,
Лодейнопольский, Бокситогорский, Кингисеппский районы.