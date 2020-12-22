Новые ограничения в работе социальных учреждений и зимних детских лагерей

Согласно документу, группы в лагерях будут заполнены наполовину, как и в летних сменах. Заезд в лагеря должен быть одновременным до 30 декабря, следующая смена заедет после выезда предыдущей с промежутком в два дня. Детям необходима будет справка об отсутствии медицинских противопоказаний. А сотрудникам нужно будет предоставить результаты ПЦР-теста, сделанного не позднее 3 дней до начала смены.

Кроме того, в палатах койки расставят на расстоянии 1,5 м. А во время всей смены в лагере будут находиться медицинские работники.

В приложении к постановлению появился новый пункт, который определяет порядок работы учреждений социального обслуживания, в зависимости от зоны. Вводятся ограничения для учреждений социального обслуживания в первой и второй зонах («красной» и «желтой») — запрещена деятельность по предоставлению соцуслуг в полустационарной форме, все остальные услуги — разрешены при обязательном использовании масок. В третьей («зеленой») зоне учреждения социального обслуживания могут предоставлять все услуги без исключений при условии обязательного использования масок.

Постановление вступает в силу с даты официального опубликования – с 21 декабря 2020 года.

Напомним, на сегодняшний день распределение районов Ленинградской области по зонам выглядит следующим образом:

• в первой («красной») – Всеволожский, Выборгский, Гатчинский, Киришский, Сланцевский, Тосненский, Тихвинский;

• во второй («желтой») зоне – Волосовский, Кировский, Ломоносовский, Лужский, Приозерский, Подпорожский и Сосновый Бор;

• в третьей («зеленой») зоне – Волховский, Лодейнопольский, Бокситогорский, Кингисеппский районы.