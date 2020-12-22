«Тепловые сети» города Гатчины: кадры решают всё

- Алексей Александрович, насколько обширно ваше тепловое хозяйство?

- «Тепловые сети» города Гатчины – это 95 км сетей в двухтрубном исчислении, восемь котельных установленной мощности 450 МВт, восемь водозаборных скважин, две мини-электростанции, которые вырабатывают электроэнергию на собственные нужды. Но самое главное – трудовой коллектив, а это 415 человек.

Наше тепловое хозяйство- это не кочегарки, как может подумать несведущий человек, а объекты со сложнейшим оборудованием. К примеру, представьте себе серьезные котлоагрегаты высотой с 5-этажный дом, которые оснащены современными газогорелочными устройствами, автоматикой, работающей на уровне микропроцессоров.

На коллектив предприятия возложена большая ответственность: чтобы не происходило, но в домах, школах, детских садах, на социальных объектах должны быть тепло и горячая вода, поэтому мы предприятие повышенной «боевой» готовности.

- Как ваш коллектив справляется с трудностями этого года?

- Из-за пандемии год был непростым для всех. А так как мы являемся жизнеобеспечивающим предприятием,то стараемся максимально обезопасить работников. И это у нас получается. Все предписания выполняем безукоризненно. Ведь, если что, котельную на ключ не закроешь. Точнее, полностью в автоматическом режиме у нас работает одна котельная, а вот другие управляются человеком, поэтому обязательно нужны квалифицированные кадры.

В своей деятельности мы стараемся меньше привлекать подрядчиков, у нас есть подразделения, которые обеспечивают жизнедеятельность предприятия: строительные, слесарные, газотехнические, металлообработка. Таким образом, мы имеем возможность сократить расходы на подрядчиков и своими силами обслуживать наше хозяйство.

А еще мы стараемся минимизировать летние отключения горячей воды. Жители Гатчины, возможно, привыкли к этому, потому что мы так работаем уже не первый десяток лет. Конечно, когда проводятся работы, которые требуют остановки котельной или когда ремонт идет на магистральных сетях, мы отключаем горячую воду, но это длится от трех до семи календарных дней.

- Лозунг «Кадры решают все» - это про ваше предприятие?

- Безусловно, все успехи нашего предприятия стали возможны только благодаря кадровому составу: руководителям как высшего звена, так и линейных служб, специалистам.

Я сам работаю на предприятии с 1993 года, а с 2002 года возглавляю его. Сколько ребят возмужало на моих глазах! Пришли 20-летними мальчишками, а сейчас – уважаемые специалисты.Основу кадрового потенциала предприятия составляют очень опытные люди - начальники тепловых районов города. Хочется отметить начальника теплового района №1 Р.К. Заитдинова, работающего на предприятии около 30 лет.

Более 12 лет работает в «Тепловых сетях» начальник теплового района №3 В.В.Перелыгин. Его поле деятельности - котельная №10 со всеми сетями, там и автоматизированный тепловой пункт, и другое сложное оборудование. На нашем предприятии прошло становление Виталия Владимировича как специалиста и профессионала.

Также хочу отметить начальников участков по обслуживанию тепловых сетей В.В. Борецкого и О.Я. Киселева, начальника участка наладки теплового района №2 Л.М. Дементьева, начальника котельных №6 и №9 М.А. Гавриленко, начальника ПТО М.В. Тойкка, слесаря Р.О. Гуревича, электрогазосварщика Б.В. Баймуратова, водителя Е.А. Степанова и многих других.

Начальник новой котельной №12 Андрей Александрович Шелепов хоть и работает у нас всего четыре года, но уже заявил о себе: его активность и желание познать новое - очень положительные качества.

Линейные работники, обслуживающие тепловые сети, Руслан Потапов, Олег Киселев - молодые люди. К примеру, Олег закончил учебу и сейчас начальник участка на тепловых сетях. Очень активный молодой человек, подающий большие надежды. У него серьезный участок - центр город, где большой объем тепловых сетей.

- Как вы привлекаете молодежь?

- Кадровая политика тесно связана с воспитанием специалиста. У нас это получается. Ключевые позиции на предприятии занимают те, кто у нас вырос, а также студенты, которые были к нам направлены на практику, прошли ее, окончили образовательное учреждение и теперь работают у нас и постепенно растут. Начинают, как правило, с должности мастера. А наш главный инженер – М.Н. Свягина девчонкой проходила практику на котельной №10. Старшее поколение уходит на заслуженный отдых, передавая эстафету молодежи, и та довольно профессионально осуществляет эксплуатацию.

Теплоэнергетика – очень востребованная производственная ниша. Не редко и дети сотрудников поступают в вузы по нашему профилю. Мы за них ходатайствуем, потом берем на практику, и они к нам возвращаются. Конечно, не все удерживаются надолго, но те, кто остается, любят свою профессию. А работа у нас, действительно, очень напряженная. Не каждый справится.

Молодые специалисты всегда в поле зрения наставников. Я присматриваю, начальники районов воспитывают, но и доверяют серьезные проекты. Последние двадцать лет у нас активно идет освоение новых технологий. И без активных молодых специалистов здесь никак. Опытные кадры хорошо, но нужен еще «моторчик», который позволил добиться успехов.

- У вас работа, как в песне: «… на первый взгляд, как будто, не видна»…

- Действительно, со стороны наша работа не видна, когда все тихо, нет разрытых траншей и гейзеров. Наша задача как раз и заключается в том, чтобы не было никаких сбоев. Мы стараемся планироваться работу так, чтобы минимизировать саму вероятность сбоев. Люди работают опытные - они знают все болевые точки.

К сожалению, средств, заложенных в тарифе, не хватает на прекращение старения сетей в целом. Мы только догоняем и догоняем. Одно делаем, другое на подходе: старение идет. Сейчас почти 65% износа сетей. Позиции нашего коллектива: стараться предусматривать и уменьшать саму вероятность инцидента. Это видят и понимают руководители района,областного комитета по ТЭК и откликаются на наши запросы.Благодаря средствам, выделяемым из областного и местного бюджетов, мы выполняем очень серьезные финансовоемкие работы - замену котлов, замену тепловых сетей больших диаметров.

- Какие самые крупные работы были выполнены в этом году?

- Невзирая на пандемию, мы вошли в несколько региональных программ. Благодарны гатчинским депутатам за то, что они выделили средства на софинансирование с нашей стороны. Очень большая и сложная работа выполнена на Бульваре Науки у бассейна, на ул. Достоевского, на ул. Радищева.

Пришлось помочь подрядчику на ул. Володарского. Их специалисты не справлялись с поставленной задачей, а наши провели мозговой штурм и без нарушения нового асфальтового покрытия вытащили трубы диаметром 400мм, провели необходимую работу и поменяли трубы. Это заслуга нашего главного инженера М.Н. Свягиной, Олега Киселева, слесарей.

Сейчас серьезные работы проводятся по переключению нагрузок со старой котельной ПИЯФ на ул. Киргетова. Теперь за теплоснабжение жилых домов, принадлежавших ПИЯФ, отвечаем мы. Эта котельная и сети пришли в негодность, нужно было срочно принимать решение. Спасибо комитету по ТЭК и лично губернатору Ленинградской области Александру Юрьевичу Дрозденко: на условии софинансирования разработан проект, который сейчас реализуется. Мы уже построили теплотрассу от ул. К. Подрядчикова до ул. Хохлова, чтобы снять нагрузку с котельной №6, переключить ее на котельную № 12, а на котельную №6 перенести нагрузку с котельной ПИЯФ, которую мы исключаем из работы. Планируем переключить сети до конца декабря. При этом постараемся минимизировать неудобства жителей.

Также в 2020 году был выполнен ряд дополнительных работ. На стадионе «Спартак» и на строящемся спортивном комплексе по ул. Чехова мы оперативно переложили теплотрассы с понижением. Современные технологии позволяют гарантировать 50 лет эксплуатации без проблем.

- Сколько устранили дефектов за лето в рамках подготовки к новому отопительному сезону?

- С окончания отопительного сезона до его начала мы устранили около 60 нарушений теплопровода разного диаметра. Мы постарались приложить все усилия и подготовиться к зиме. Участки сетей большого возраста – также под контролем. И если там будет что-то возникать, у нас есть силы, средства, профессионалы, чтобы выполнить эти работы в кратчайшие сроки.

Приведу пример. Только вчера запланировали работу на одном из участков теплосети, а при работе еще три дефекта по сетям обнаружили. Вопрос был решен оперативно: в 10 часов утра - обнаружили, а в 13.40 - закрыли.

В трех тепловых районах у нас организовано по два –четыре автономных звена: автомобиль, оснащенный спецоборудованием, электрогазосварщики, слесари. Можно сказать, у нас свои бригады быстрого реагирования.Плюс, если нужно, мы перебрасываем специалистов с котельных, с производственных участков.

Хочется также отметить взаимодействие городских служб – это «Водоканал», УБДХ, связисты, газовики, электросети, работники жилищного хозяйства. Когда дело касается устранения проблемы – подключаются все. Это так уже сложилось в Гатчине – и это дорогого стоит.

Огромную роль в правильной энергетической политике города сыграло то, что Гатчиной много лет руководил С.С.Богданов. От Бога руководитель, самородок. Он в сложные годы сохранил энергетику: привлекал средства, в том числе международных фондов. Благодаря его мудрому дальновидному подходу к энергетике, в Гатчине многое сохранили, приумножили и дали толчок для дальнейшего развития города.

- Спасибо за интервью. И от наших читателей поздравляем весь ваш коллектив с профессиональным праздником – Днем энергетика.

Беседовала Татьяна Можаева