Веселые мастер-классы для детей и взрослых в новогодние каникулы

Музей
«Дом станционного смотрителя» предлагает серию
мастер-классов для посетителей 3, 7 и 9 января. Занятия проходят по адресу: п.
Дружная горка, ул. Здравомыслова, д. 1. Сам музей на данный момент закрыт на
реставрацию.
3
января в 11.00 и в 12.30 музей приглашает на мастер-класс
«Роспись по дереву»: гости попробуют расписать матрёшку. Мастер подскажет, как
разметить заготовку для росписи, какими красками лучше всего пользоваться,
научит правильно держать кисть и наносить красочный слой, а также подскажет,
чем покрыть расписанную матрешку, чтобы она радовала глаз долгие годы.
Занятие рассчитано на
группу до 5-х человек.
Запись на мастер-класс по
тел: 8 931 287 54 66. Стоимость: 50 руб. с человека
3 января в 14.00 и 15.30
состоится мастер-класс для детей и взрослых «Новогоднее украшение». Новый год –
праздник волшебства и подарков, а, значит, время для изготовления сувениров.
Каждый украшает дом перед новогодними праздниками по-своему, но в последнее
время все большую популярность приобретает декор, сделанный своими руками. Во
время мастер-класса участники изготовят декоративное украшение из природных
материалов.
Занятие рассчитано на
группу до 5-х человек.
Запись на мастер-класс по
тел: 8 931 287 54 66. Стоимость: 50 руб. с человека.
7
января в 11.00 и в 12.30 состоится мастер-класс по
изготовлению амулета «Кукла-желанница». Кукла Желанница – это славянский
амулет, помогающий исполнять задуманное. Именно к этой куколке обращались за
исполнением сокровенных желаний. И если Золотая рыбка или джинн из бутылки –
существа мифические или сказочные, то Желанница – реальный талисман,
обзавестись которым может каждый, посетив наш мастер-класс.
Занятие рассчитано на
группу до 5-х человек.
Запись на мастер-класс по
тел: 8 931 287 54 66 Стоимость: 50 руб. с человека.
7
января в 14.00 и 15.30 состоится мастер-класс
«Рождественский ангел». Рождество – один из волшебных праздников, который у
многих ассоциируется с ангелами. Считается, что у каждого из людей есть свой
ангел, охраняющий и оберегающий его. А кукольных ангелочков принято дарить в
праздник Рождества, как талисман. Ими украшают новогоднюю ель, кладут на
подоконник или усаживают как сувенир на полке. На мастер-классе объемного
«ангела» под силу сделать даже ребенку.
Занятие рассчитано на
группу до 5-х человек.
Запись на мастер-класс по
тел: 8 931 287 54 66. Стоимость: 50 руб. с человека.
9
января в 11.00 приглашаем на мастер-класс «Яркий
браслет». Браслет - это красивый и всегда актуальный аксессуар, который
привлекает внимание и подчеркивает изящные линии запястья. Сделать такое
украшение своими руками очень легко. Интересный и изысканный браслет можно
создать практически из любых доступных материалов, выбор которых ограничен
только стилем аксессуара и вашим воображением. На мастер-классе каждый сможет
изготовить яркий браслет, который дополнит образ или станет приятным подарком.
Занятие рассчитано на
группу до 5-х человек.
Запись на мастер-класс по
тел: 8 931 287 54 66 Стоимость: 50 руб. с человека.
Музей
«Домик няни А.С. Пушкина» в деревне Кобрино открыт 5, 6, 8
января. Музей приглашает на интерактивную программу «А у нас Новый год! Няня в
гости всех зовёт!». Вы познакомитесь с жизнью нянюшки поэта, услышите рассказ о
быте крестьян, а также станете участниками конкурсов и своими руками изготовите
Рождественского Ангелочка, а в конце программы получите новогодние пожелания –
предсказания на год.
Продолжительность
программы: 50 минут. Экскурсия проходит каждый час с 10.00 до 15.00 Количество
в группе: с 4 до 5 человек.
Запись на программу
осуществляется по тел: 8 931 310 31 33.
Музей-усадьба
«Рождествено», связанный с именем писателя Владимира
Набокова, открыт 5, 6, 8 января с 11:00 до 17:00.
Бронирование экскурсий
осуществляется потел: +78137162158.
Для самостоятельного
осмотра нужно записаться через приложение в группе музея в социальной сети
ВКонтакте https://vk.com/rozhdestvenomus.
Также в дни новогодних
праздников музей приглашает присоединиться к онлайн-программам во Вконтакте!
2 января сотрудники музея
научат вас играть в популярную до революции игру «Сальта – золо», все
необходимое для проведения домашнего турнира вы сможете изготовить сами. 3 и 5
января вас ждут праздничные головоломки — посмотрим, хорошо ли вы знаете зимние
песни, а предметы из фондов музея выстроятся в шарады. А какой же праздник без
сказок? 4 января вместе с хранителем фондов вы соберете дореволюционные пазлы
со сказочными сюжетами. А 8 января попробуете сами сочинить стихотворную
новогоднюю историю и поиграете в буриме: чем нас будет больше, тем интереснее!
Присоединяйтесь https://vk.com/rozhdestvenomus!
В
музее-усадьбе «Суйда» (имении А.П. Ганнибала) 5 и 6 января состоится
интерактивно-развлекательная программа с мастер-классом «Символика русской
вышивки».
Что скрывается за
орнаментом русской вышивки? Какие сказочные образы могут быть в ней отражены?
Что такое рушник и для чего он использовался? Ответы на эти вопросы получит
каждый участник программы. Гостей ждёт интересный рассказ не только о вышивке,
но и о русских народных сказках, которые живут в предметах народного быта.
Программа рассчитана для
детей от 5 лет. Группа до 3 чел.
Программа будет проходить
по сеансам: 10.00, 11.30, 14.00, 15.30. Длительность программы 40-50 мин.
Стоимость: 250 руб.
Материалы для мастер-класса входят в стоимость программы.
Для участия в программе
необходима предварительная запись по тел: 8 (81371)58 970.
8
января музей приглашает на экскурсии по записи 8 (81 371) 58
970. Сеансы: 10.00, 11.30, 14.00, 15.30
9
и 10 января - музей открыт для посещений и экскурсий
(по предварительной записи) с 10.00-17.00 (кассы до 16.45)
При посещении музеев
просим соблюдать санитарно-гигиенические номы: надевать гигиенические маски и
перчатки.
Поздравляем всех с
наступающими праздниками и ждем в музеях Ленинградской области!