Веселые мастер-классы для детей и взрослых в новогодние каникулы

Музей «Дом станционного смотрителя» предлагает серию мастер-классов для посетителей 3, 7 и 9 января. Занятия проходят по адресу: п. Дружная горка, ул. Здравомыслова, д. 1. Сам музей на данный момент закрыт на реставрацию.

3 января в 11.00 и в 12.30 музей приглашает на мастер-класс «Роспись по дереву»: гости попробуют расписать матрёшку. Мастер подскажет, как разметить заготовку для росписи, какими красками лучше всего пользоваться, научит правильно держать кисть и наносить красочный слой, а также подскажет, чем покрыть расписанную матрешку, чтобы она радовала глаз долгие годы.

Занятие рассчитано на группу до 5-х человек.

Запись на мастер-класс по тел: 8 931 287 54 66. Стоимость: 50 руб. с человека

3 января в 14.00 и 15.30 состоится мастер-класс для детей и взрослых «Новогоднее украшение». Новый год – праздник волшебства и подарков, а, значит, время для изготовления сувениров. Каждый украшает дом перед новогодними праздниками по-своему, но в последнее время все большую популярность приобретает декор, сделанный своими руками. Во время мастер-класса участники изготовят декоративное украшение из природных материалов.

Занятие рассчитано на группу до 5-х человек.

Запись на мастер-класс по тел: 8 931 287 54 66. Стоимость: 50 руб. с человека.

7 января в 11.00 и в 12.30 состоится мастер-класс по изготовлению амулета «Кукла-желанница». Кукла Желанница – это славянский амулет, помогающий исполнять задуманное. Именно к этой куколке обращались за исполнением сокровенных желаний. И если Золотая рыбка или джинн из бутылки – существа мифические или сказочные, то Желанница – реальный талисман, обзавестись которым может каждый, посетив наш мастер-класс.

Занятие рассчитано на группу до 5-х человек.

Запись на мастер-класс по тел: 8 931 287 54 66 Стоимость: 50 руб. с человека.

7 января в 14.00 и 15.30 состоится мастер-класс «Рождественский ангел». Рождество – один из волшебных праздников, который у многих ассоциируется с ангелами. Считается, что у каждого из людей есть свой ангел, охраняющий и оберегающий его. А кукольных ангелочков принято дарить в праздник Рождества, как талисман. Ими украшают новогоднюю ель, кладут на подоконник или усаживают как сувенир на полке. На мастер-классе объемного «ангела» под силу сделать даже ребенку.

Занятие рассчитано на группу до 5-х человек.

Запись на мастер-класс по тел: 8 931 287 54 66. Стоимость: 50 руб. с человека.

9 января в 11.00 приглашаем на мастер-класс «Яркий браслет». Браслет - это красивый и всегда актуальный аксессуар, который привлекает внимание и подчеркивает изящные линии запястья. Сделать такое украшение своими руками очень легко. Интересный и изысканный браслет можно создать практически из любых доступных материалов, выбор которых ограничен только стилем аксессуара и вашим воображением. На мастер-классе каждый сможет изготовить яркий браслет, который дополнит образ или станет приятным подарком.

Занятие рассчитано на группу до 5-х человек.

Запись на мастер-класс по тел: 8 931 287 54 66 Стоимость: 50 руб. с человека.

Музей «Домик няни А.С. Пушкина» в деревне Кобрино открыт 5, 6, 8 января. Музей приглашает на интерактивную программу «А у нас Новый год! Няня в гости всех зовёт!». Вы познакомитесь с жизнью нянюшки поэта, услышите рассказ о быте крестьян, а также станете участниками конкурсов и своими руками изготовите Рождественского Ангелочка, а в конце программы получите новогодние пожелания – предсказания на год.

Продолжительность программы: 50 минут. Экскурсия проходит каждый час с 10.00 до 15.00 Количество в группе: с 4 до 5 человек.

Запись на программу осуществляется по тел: 8 931 310 31 33.

Музей-усадьба «Рождествено», связанный с именем писателя Владимира Набокова, открыт 5, 6, 8 января с 11:00 до 17:00.

Бронирование экскурсий осуществляется потел: +78137162158.

Для самостоятельного осмотра нужно записаться через приложение в группе музея в социальной сети ВКонтакте https://vk.com/rozhdestvenomus.

Также в дни новогодних праздников музей приглашает присоединиться к онлайн-программам во Вконтакте!

2 января сотрудники музея научат вас играть в популярную до революции игру «Сальта – золо», все необходимое для проведения домашнего турнира вы сможете изготовить сами. 3 и 5 января вас ждут праздничные головоломки — посмотрим, хорошо ли вы знаете зимние песни, а предметы из фондов музея выстроятся в шарады. А какой же праздник без сказок? 4 января вместе с хранителем фондов вы соберете дореволюционные пазлы со сказочными сюжетами. А 8 января попробуете сами сочинить стихотворную новогоднюю историю и поиграете в буриме: чем нас будет больше, тем интереснее! Присоединяйтесь https://vk.com/rozhdestvenomus!

В музее-усадьбе «Суйда» (имении А.П. Ганнибала) 5 и 6 января состоится интерактивно-развлекательная программа с мастер-классом «Символика русской вышивки».

Что скрывается за орнаментом русской вышивки? Какие сказочные образы могут быть в ней отражены? Что такое рушник и для чего он использовался? Ответы на эти вопросы получит каждый участник программы. Гостей ждёт интересный рассказ не только о вышивке, но и о русских народных сказках, которые живут в предметах народного быта.

Программа рассчитана для детей от 5 лет. Группа до 3 чел.

Программа будет проходить по сеансам: 10.00, 11.30, 14.00, 15.30. Длительность программы 40-50 мин.

Стоимость: 250 руб. Материалы для мастер-класса входят в стоимость программы.

Для участия в программе необходима предварительная запись по тел: 8 (81371)58 970.

8 января музей приглашает на экскурсии по записи 8 (81 371) 58 970. Сеансы: 10.00, 11.30, 14.00, 15.30

9 и 10 января - музей открыт для посещений и экскурсий (по предварительной записи) с 10.00-17.00 (кассы до 16.45)

При посещении музеев просим соблюдать санитарно-гигиенические номы: надевать гигиенические маски и перчатки.

Поздравляем всех с наступающими праздниками и ждем в музеях Ленинградской области!