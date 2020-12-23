Президент поручил удвоить выплаты медикам за борьбу с коронавирусом в праздники

«Что касается выплат медикам, которые работают в праздничные дни. В соответствии с действующим законом любой врач, медик, работающий в праздничные дни, должен получать двойную заработную плату», — сказал он на совместном заседании Госсовета и Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

Путин отметил, что двойные выплаты положены и тем специалистам, которые работают в «ковидных госпиталях» и борются с COVID-19.

Президент России заявил, что в Трудовом кодексе нет информации о «специальных социальных выплатах» за борьбу с коронавирусом, включающую риски для здоровья.

«В этой связи считаю, что хотя бы в эти новогодние длительные праздничные дни нужно выплатить эти социальные выплаты в двойном размере», — сообщил он.