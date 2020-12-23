Президент поручил удвоить выплаты медикам за борьбу с коронавирусом в праздники

«Что касается
выплат медикам, которые работают в праздничные дни. В соответствии с
действующим законом любой врач, медик, работающий в праздничные дни, должен
получать двойную заработную плату», — сказал он на совместном заседании
Госсовета и Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.
Путин отметил, что
двойные выплаты положены и тем специалистам, которые работают в «ковидных
госпиталях» и борются с COVID-19.
Президент России
заявил, что в Трудовом кодексе нет информации о «специальных социальных
выплатах» за борьбу с коронавирусом, включающую риски для здоровья.
«В этой связи
считаю, что хотя бы в эти новогодние длительные праздничные дни нужно выплатить
эти социальные выплаты в двойном размере», — сообщил он.