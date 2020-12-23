В новогоднюю ночь в Ленинградской области локдауна не будет

В новогоднюю ночь в Ленинградской области локдауна не будет

В Ленинградской области решили не вводить новых ограничений в связи с распространением коронавируса.

Рубрики : Общество     23 Dec 2020

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко рассказал о планах властей на пресс-конференции, сообщает 360О.

«Локдауна в Ленинградской области не будет ни под Новый год, ни в Новый год», — заявил А.Ю. Дрозденко. Он добавил, что до 02.00 будет разрешена работа точек общепита на базах отдыха, в гостиничных комплексах и пансионатах. Их постояльцы смогут встретить праздник в комфортных условиях.

По словам губернатора, в период новогодних каникул Ленинградская область рассчитывает на значительное увеличение притока гостей — минимум в 1,7 раза. Показатели будут выше прошлогодних. В 2019 году цифры по отдыхающим в регионе туристам из Санкт-Петербурга и других субъектов РФ оказались рекордными. «В этом году цифра будет на 70% выше. Надеюсь, что мы справимся», — добавил Александр Дрозденко.

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