В новогоднюю ночь в Ленинградской области локдауна не будет

Губернатор Ленинградской
области Александр Дрозденко рассказал о планах властей на пресс-конференции,
сообщает 360О.
«Локдауна в Ленинградской
области не будет ни под Новый год, ни в Новый год», — заявил А.Ю. Дрозденко. Он
добавил, что до 02.00 будет разрешена работа точек общепита на базах отдыха, в
гостиничных комплексах и пансионатах. Их постояльцы смогут встретить праздник в
комфортных условиях.
По словам губернатора, в
период новогодних каникул Ленинградская область рассчитывает на значительное
увеличение притока гостей — минимум в 1,7 раза. Показатели будут выше
прошлогодних. В 2019 году цифры по отдыхающим в регионе туристам из
Санкт-Петербурга и других субъектов РФ оказались рекордными. «В этом году цифра
будет на 70% выше. Надеюсь, что мы справимся», — добавил Александр Дрозденко.