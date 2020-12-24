Третьекурсник ГИЭФПТ – призёр кубка «Управляй»

Кубок «Управляй!» реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование». Оператором Кубка является Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации.

В финал соревнований вышли три студента, обучающиеся в

ГИЭФПТ на факультете менеджмента, социальной работы и туризма – Вадим Кузьменко, Олеся Осипова и Алексей Жемчугов. Финалисты с помощью специального бизнес-симулятора пробовали себя в роли руководителей виртуальной компании и в условиях, максимально приближенных к реальным, принимали стратегические решения для ее развития. В каждый игровой период участники принимали по 75 управленческих решений и планировали не менее пяти ключевых бизнес-показателей компании. Также студенты прошли тестирование навыков и компетенций на цифровой платформе «Skillfolio».

В процедуре оценки управленческих компетенций студентов приняли участие победители и финалисты конкурса «Лидеры России» - флагманского проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей», представители ведущих компаний-работодателей федерального уровня, а также представители крупных региональных работодателей и региональных органов власти.

Студент ГИЭФПТ Алексей Жемчугов стал бронзовым призером Кубка и вошел в число лучших молодых управленцев страны, победив в конкурсной борьбе десятки сотен соперников со всей страны. Попробовать свои силы в соревновании ему предложил куратор. Алексей заинтересовался: идея ему понравилась сразу. Он зарегистрировался и начал работать над проектом.

- Благодаря участию в Кубке по менеджменту «Управляй!» я получил опыт работы в команде, «прокачал» навыки ораторского мастерства и soft skills, которые сегодня необходимы каждому, кто хочет добиться успеха. Участие в таких соревнованиях дает мотивацию для получения новых знаний и опыта, – говорит Алексей Жемчугов. – Считаю, что каждый человек, который видит себя в будущем управленцем, должен попробовать свои силы в этом проекте. Это станет хорошей тренировкой для отработки полученных знаний и навыков, и позволит познакомиться с единомышленниками.

Напомним, что в окружных соревнованиях за место в финале Кубка боролись 1 165 студентов, и только 157 из них стали финалистами.



