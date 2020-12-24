Третьекурсник ГИЭФПТ – призёр кубка «Управляй»

Кубок «Управляй!» реализуется в
рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального
проекта «Образование». Оператором Кубка является Российская академия народного
хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации.
В финал соревнований вышли три
студента, обучающиеся в
ГИЭФПТ на факультете
менеджмента, социальной работы и туризма – Вадим Кузьменко, Олеся Осипова и
Алексей Жемчугов. Финалисты с помощью специального бизнес-симулятора пробовали
себя в роли руководителей виртуальной компании и в условиях, максимально
приближенных к реальным, принимали стратегические решения для ее развития. В
каждый игровой период участники принимали по 75 управленческих решений и
планировали не менее пяти ключевых бизнес-показателей компании. Также студенты
прошли тестирование навыков и компетенций на цифровой платформе «Skillfolio».
В процедуре оценки
управленческих компетенций студентов приняли участие победители и финалисты конкурса
«Лидеры России» - флагманского проекта президентской платформы «Россия – страна
возможностей», представители ведущих компаний-работодателей федерального
уровня, а также представители крупных региональных работодателей и региональных
органов власти.
Студент ГИЭФПТ Алексей Жемчугов
стал бронзовым призером Кубка и вошел в число лучших молодых управленцев
страны, победив в конкурсной борьбе десятки сотен соперников со всей страны.
Попробовать свои силы в соревновании ему предложил куратор. Алексей заинтересовался:
идея ему понравилась сразу. Он зарегистрировался и начал работать над проектом.
- Благодаря участию в Кубке по
менеджменту «Управляй!» я получил опыт работы в команде, «прокачал» навыки
ораторского мастерства и soft skills, которые сегодня необходимы каждому, кто
хочет добиться успеха. Участие в таких соревнованиях дает мотивацию для
получения новых знаний и опыта, – говорит Алексей Жемчугов. – Считаю, что
каждый человек, который видит себя в будущем управленцем, должен попробовать
свои силы в этом проекте. Это станет хорошей тренировкой для отработки
полученных знаний и навыков, и позволит познакомиться с единомышленниками.
Напомним, что в окружных
соревнованиях за место в финале Кубка боролись 1 165 студентов, и только 157 из
них стали финалистами.