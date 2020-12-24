«За закрытой дверью» Ольги Кадушкиной-Пилипенко

Каждая выставка Ольги Кадушкиной — это всегда радостное узнавание старых как мир сюжетов, облечённых в новую форму. Это погружение в тёплый, нестрашный сумрак богатого на образы внутреннего мира художницы. Это яркие краски, фейерверк солнечных брызг и мягкие нотки печали. Но чтобы это ни было, каждый раз это удивление и какое-то новое открытие для наблюдателя, что отчасти отразилось и в названии экспозиции - «За закрытой дверью».
- Сначала мне даже хотелось
сделать для этой выставки настоящую волшебную дверь, как в каморке папы Карло,
чтобы все, кто в неё заглядывал, попадали в мой мир, - говорит Ольга
Владимировна. - На этот раз я специально подобрала работы, сделанные в разных
техниках, чтобы показать, что происходит со мной за моей «закрытой дверью»,
пока я работаю. И кому-то она обязательно откроется, я уверена.
Многие художники говорят, что
2020-й год, проходящий под знаком пандемии и самоизоляции, оказался для них
достаточно плодотворным. И Ольга Кадушкина не стала в этом смысле исключением —
почти все работы, представленные на выставке, были созданы в уходящем году.
Как раз в «карантинное» время
появился удивительный цикл работ, посвящённый Егерской слободе.
- Егерская слобода притягивала
меня всегда, - говорит Ольга Владимировна. - Этой весной я много гуляла по этим
местам. Хотелось запечатлеть вот это пограничное состояние между ранней весной,
когда уже сошёл снег, и началом лета, когда появляются яркие краски. Эти
«пограничные» цвета мне очень нравятся. Тем более, такое ограничение палитры
как нельзя кстати подходит для графики. А потом мне захотелось Егерскую слободу
отразить в разных временах года...
Если присмотреться, в большинстве
этих работ фигурирует один и тот же старый деревянный дом. Как рассказывает
художница, этот дом действительно существует и находится в самом начале линии
бывших егерских домов.
- Этот дом затянул меня
мистическим образом, - говорит она. - Когда я там бродила летом, мне хотелось
раздвинуть скрывавшие его деревья, живую поросль, чтобы его увидели все, кто
проходит или проезжает мимо. Мне хотелось поделиться каким-то своим видением,
показать всем, какая красота открылась для меня...
И художница показала его в
самых разных ракурсах и образах, и каждый раз, оставаясь прежним, дом
раскрывается с какой-то иной, новой стороны своей жизни.
Взгляд посетителя неизменно
привлекают уже ставшие «фирменными» для автора сказочные образы, запечатлённые
в живописных работах («Кошачий ангел», «Бай-бай у кота», «Родители», «Игра»,
«Создатели снов», «В молчании»). Открытые и наивные на первый взгляд, они
словно рождены из снов, преданий, повседневных впечатлений художницы. И каждая
такая работа — ещё одна дверь, в которую нам позволено заглянуть и, возможно,
даже что-то взять для себя, для своей души.
Как говорит Ольга Кадушкина,
первыми распознают эту возможность дети. Верхний, самый яркий и красочный
«слой» - безусловно для них, и дети заворожённо застывают перед этими картинками,
пока ещё не понимая, но отлично чувствуя заключённую в них глубину.
Среди новых живописных работ
Ольги Владимировны есть и одна старая — как раз из таких, которым хочется
непроизвольно улыбнуться как старому хорошему другу. На картине «Осенний мираж»
запечатлены рыбы, невозмутимо гуляющие по суше. Собственно, как и сама эта
работа — едва ли не единственная, которая «гуляет» от выставки к выставке.
- Эта работа мне очень близка,
она очень личная, и я не хочу с ней расставаться, - признаётся Ольга Владимировна.
- Эти рыбы, бродящие по суше, стали моим талисманом. Есть в них нечто
противоречивое... Кстати, на этой выставке у рыб появилась новая подружка —
«зимняя» рыбка (работа «Зимний сон»). Она как раз очень удачно расположилась
напротив «осенних» рыб... Рисуя эту рыбу, я мечтала о том, чтобы поскорее
пришла зима. Хочется сказки, снега, чтобы он искрился, переливался на солнце
бриллиантами и золотом...
На встрече со зрителями,
которая прошла в библиотеке им. А.И. Куприна 12 декабря, Ольга Кадушкина-Пилипенко
рассказала и о других видах творчества, которые её привлекают. Среди них — и
работа со стеклом, и витражи, и керамика, и роспись по фарфору. Вот уже три
года художница увлечённо занимается валянием из шерсти, или, как ещё модно
сейчас называть эту технику, фелтингом. Некоторые из этих замечательных, очень
тёплых и озорных валяных работ представлены на выставке в «Купринке».
- Первые же сделанные мною
валяные игрушки вызвали у меня такой восторг, что-то такое во мне пробудили...
- говорит Ольга Владимировна. - А так как я ещё и скульптор, я люблю, чтобы
форма изделий была ясной, объёмной. В итоге получаются такие скульптуры из
валяной шерсти...
- Мне интересно попробовать
себя в разных видах творчества, - признаётся художница. - Никогда не знаешь,
куда приведёт тебя образ, который диктует язык. Хочется думать, что всё-таки я
— это я, и в любой технике я как-то проявляюсь...
Как утверждает Ольга Кадушкина,
художник видит и понимает мир немного иначе, чем обычный человек.
- Я уверена, что он не должен показывать
реальность, - говорит Ольга Владимировна. - Всё, что он любит и чувствует,
приходится, кстати, ложится «в строку», воплощаясь в новые, особенные
художественные образы. В своей работе художник всегда ищет главное...