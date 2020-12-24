«За закрытой дверью» Ольги Кадушкиной-Пилипенко

Каждая выставка Ольги Кадушкиной — это всегда радостное узнавание старых как мир сюжетов, облечённых в новую форму. Это погружение в тёплый, нестрашный сумрак богатого на образы внутреннего мира художницы. Это яркие краски, фейерверк солнечных брызг и мягкие нотки печали. Но чтобы это ни было, каждый раз это удивление и какое-то новое открытие для наблюдателя, что отчасти отразилось и в названии экспозиции - «За закрытой дверью».

- Сначала мне даже хотелось сделать для этой выставки настоящую волшебную дверь, как в каморке папы Карло, чтобы все, кто в неё заглядывал, попадали в мой мир, - говорит Ольга Владимировна. - На этот раз я специально подобрала работы, сделанные в разных техниках, чтобы показать, что происходит со мной за моей «закрытой дверью», пока я работаю. И кому-то она обязательно откроется, я уверена.

Многие художники говорят, что 2020-й год, проходящий под знаком пандемии и самоизоляции, оказался для них достаточно плодотворным. И Ольга Кадушкина не стала в этом смысле исключением — почти все работы, представленные на выставке, были созданы в уходящем году.

Как раз в «карантинное» время появился удивительный цикл работ, посвящённый Егерской слободе.

- Егерская слобода притягивала меня всегда, - говорит Ольга Владимировна. - Этой весной я много гуляла по этим местам. Хотелось запечатлеть вот это пограничное состояние между ранней весной, когда уже сошёл снег, и началом лета, когда появляются яркие краски. Эти «пограничные» цвета мне очень нравятся. Тем более, такое ограничение палитры как нельзя кстати подходит для графики. А потом мне захотелось Егерскую слободу отразить в разных временах года...

Если присмотреться, в большинстве этих работ фигурирует один и тот же старый деревянный дом. Как рассказывает художница, этот дом действительно существует и находится в самом начале линии бывших егерских домов.

- Этот дом затянул меня мистическим образом, - говорит она. - Когда я там бродила летом, мне хотелось раздвинуть скрывавшие его деревья, живую поросль, чтобы его увидели все, кто проходит или проезжает мимо. Мне хотелось поделиться каким-то своим видением, показать всем, какая красота открылась для меня...

И художница показала его в самых разных ракурсах и образах, и каждый раз, оставаясь прежним, дом раскрывается с какой-то иной, новой стороны своей жизни.

Взгляд посетителя неизменно привлекают уже ставшие «фирменными» для автора сказочные образы, запечатлённые в живописных работах («Кошачий ангел», «Бай-бай у кота», «Родители», «Игра», «Создатели снов», «В молчании»). Открытые и наивные на первый взгляд, они словно рождены из снов, преданий, повседневных впечатлений художницы. И каждая такая работа — ещё одна дверь, в которую нам позволено заглянуть и, возможно, даже что-то взять для себя, для своей души.

Как говорит Ольга Кадушкина, первыми распознают эту возможность дети. Верхний, самый яркий и красочный «слой» - безусловно для них, и дети заворожённо застывают перед этими картинками, пока ещё не понимая, но отлично чувствуя заключённую в них глубину.

Среди новых живописных работ Ольги Владимировны есть и одна старая — как раз из таких, которым хочется непроизвольно улыбнуться как старому хорошему другу. На картине «Осенний мираж» запечатлены рыбы, невозмутимо гуляющие по суше. Собственно, как и сама эта работа — едва ли не единственная, которая «гуляет» от выставки к выставке.

- Эта работа мне очень близка, она очень личная, и я не хочу с ней расставаться, - признаётся Ольга Владимировна. - Эти рыбы, бродящие по суше, стали моим талисманом. Есть в них нечто противоречивое... Кстати, на этой выставке у рыб появилась новая подружка — «зимняя» рыбка (работа «Зимний сон»). Она как раз очень удачно расположилась напротив «осенних» рыб... Рисуя эту рыбу, я мечтала о том, чтобы поскорее пришла зима. Хочется сказки, снега, чтобы он искрился, переливался на солнце бриллиантами и золотом...

На встрече со зрителями, которая прошла в библиотеке им. А.И. Куприна 12 декабря, Ольга Кадушкина-Пилипенко рассказала и о других видах творчества, которые её привлекают. Среди них — и работа со стеклом, и витражи, и керамика, и роспись по фарфору. Вот уже три года художница увлечённо занимается валянием из шерсти, или, как ещё модно сейчас называть эту технику, фелтингом. Некоторые из этих замечательных, очень тёплых и озорных валяных работ представлены на выставке в «Купринке».

- Первые же сделанные мною валяные игрушки вызвали у меня такой восторг, что-то такое во мне пробудили... - говорит Ольга Владимировна. - А так как я ещё и скульптор, я люблю, чтобы форма изделий была ясной, объёмной. В итоге получаются такие скульптуры из валяной шерсти...

- Мне интересно попробовать себя в разных видах творчества, - признаётся художница. - Никогда не знаешь, куда приведёт тебя образ, который диктует язык. Хочется думать, что всё-таки я — это я, и в любой технике я как-то проявляюсь...

Как утверждает Ольга Кадушкина, художник видит и понимает мир немного иначе, чем обычный человек.

- Я уверена, что он не должен показывать реальность, - говорит Ольга Владимировна. - Всё, что он любит и чувствует, приходится, кстати, ложится «в строку», воплощаясь в новые, особенные художественные образы. В своей работе художник всегда ищет главное...



