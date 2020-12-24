Зачем вы переводите деньги преступникам?

19-го декабря в
гатчинскую полицию поступило несколько заявлений от обманутых владельцев
банковских карт и счетов. 64-летней жительнице Никольского позвонил неизвестный
и представился сотрудником банка. Мужчина сообщил, что злоумышленники пытаются
оформить кредит на ее имя. Чтобы предотвратить мошеннические действия,
необходимо снять деньги и отправить на номер счета, который он продиктует. Что
сделала дама? Сняла 215 тысяч рублей в отделении банка на Соборной,
самостоятельно перевела деньги на указанный счет, после чего оформила кредит на
315 тысяч рублей – и тоже перевела всю сумму неизвестному. В общей сложности
потерпевшая отправила преступнику 577 тысяч рублей.
61-летняя
жительница Мариенбурга послушно продиктовала данные своей банковской карты
гражданину, который позвонил ей на мобильный и сообщил, будто с ее карты
пытаются снять деньги. После разговора деньги действительно сняли – более 27
тысяч рублей.
42-летняя
сотрудница администрации Ломоносовского района, проживающая в Войсковицах,
попросила в соц. сети помощи в получении бонусов или скидки для покупки в
магазинах «М-Видео» и «Эльдорадо» – она хотела купить игровую консоль
стоимостью 30 тысяч рублей. В ответ на обращение ей пришло сообщение от
пользователя «ВКонтакте» по имени Агата: она предложила купить консоль по ее
промокоду – со скидкой 30%. Для этого нужно было перейти по ссылке, присланной
Агатой, ввести свои данные, в том числе номер банковской карты, срок действия и
секретный код на обороте, после чего пришло смс с кодом подтверждения платежа.
Женщина ввела этот код на сайте и получила сообщение о переводе денежных
средств на счет в другом банке. 21 тысяча рублей ушла в неизвестном
направлении, но никакого подтверждения из магазина о покупке консоли не
поступило. Загадочная Агата «ВКонтакте» удалила всю переписку и ограничила
сообщения от потерпевшей.
17-го декабря в
гатчинскую полицию обратился 32-летний предприниматель, которого обманули на
350 тысяч рублей. Ему позвонил мужчина, представился сотрудником банка и
заявил, что кто-то пытается оформить кредитную карту по данным предпринимателя.
Чтобы предотвратить мошенничество, надо произвести «фиктивный перевод» на некий
счет. Предприниматель произвел перевод, и с его карты списалось 350 тысяч
рублей.
В тот же день
поступило заявление от 42-летней жительницы Аэродрома. Ей позвонила «сотрудница
банка» и сказала, что с ее счетов происходит списание. Во избежание беды
необходимо снять деньги и положить в страховую ячейку. Женщина сняла 220 тысяч
и отправила их на указанный мошенницей счет через банкомат.