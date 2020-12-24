Зачем вы переводите деньги преступникам?

19-го декабря в гатчинскую полицию поступило несколько заявлений от обманутых владельцев банковских карт и счетов. 64-летней жительнице Никольского позвонил неизвестный и представился сотрудником банка. Мужчина сообщил, что злоумышленники пытаются оформить кредит на ее имя. Чтобы предотвратить мошеннические действия, необходимо снять деньги и отправить на номер счета, который он продиктует. Что сделала дама? Сняла 215 тысяч рублей в отделении банка на Соборной, самостоятельно перевела деньги на указанный счет, после чего оформила кредит на 315 тысяч рублей – и тоже перевела всю сумму неизвестному. В общей сложности потерпевшая отправила преступнику 577 тысяч рублей.

61-летняя жительница Мариенбурга послушно продиктовала данные своей банковской карты гражданину, который позвонил ей на мобильный и сообщил, будто с ее карты пытаются снять деньги. После разговора деньги действительно сняли – более 27 тысяч рублей.

42-летняя сотрудница администрации Ломоносовского района, проживающая в Войсковицах, попросила в соц. сети помощи в получении бонусов или скидки для покупки в магазинах «М-Видео» и «Эльдорадо» – она хотела купить игровую консоль стоимостью 30 тысяч рублей. В ответ на обращение ей пришло сообщение от пользователя «ВКонтакте» по имени Агата: она предложила купить консоль по ее промокоду – со скидкой 30%. Для этого нужно было перейти по ссылке, присланной Агатой, ввести свои данные, в том числе номер банковской карты, срок действия и секретный код на обороте, после чего пришло смс с кодом подтверждения платежа. Женщина ввела этот код на сайте и получила сообщение о переводе денежных средств на счет в другом банке. 21 тысяча рублей ушла в неизвестном направлении, но никакого подтверждения из магазина о покупке консоли не поступило. Загадочная Агата «ВКонтакте» удалила всю переписку и ограничила сообщения от потерпевшей.

17-го декабря в гатчинскую полицию обратился 32-летний предприниматель, которого обманули на 350 тысяч рублей. Ему позвонил мужчина, представился сотрудником банка и заявил, что кто-то пытается оформить кредитную карту по данным предпринимателя. Чтобы предотвратить мошенничество, надо произвести «фиктивный перевод» на некий счет. Предприниматель произвел перевод, и с его карты списалось 350 тысяч рублей.

В тот же день поступило заявление от 42-летней жительницы Аэродрома. Ей позвонила «сотрудница банка» и сказала, что с ее счетов происходит списание. Во избежание беды необходимо снять деньги и положить в страховую ячейку. Женщина сняла 220 тысяч и отправила их на указанный мошенницей счет через банкомат.