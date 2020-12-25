Михаил Ловягин — исполнитель года!

В
этом году в оргкомитет национальной премии поступило более 150 заявок от
исполнителей из разных уголков России, но только десять из них стали
победителями. Среди них - артист продюсерского центра «Talent Universe»,
гатчинец Михаил Ловягин.
Торжественная
церемония награждения обладателей премии состоялась в Санкт-Петербурге 20 декабря. Победителям
вручили памятную статуэтку, свидетельство и подарки от партнёров, провели
фотосессию на красной дорожке и подарили творческие номера.
Михаил
Ловягин - обладатель гран-при многочисленных международных конкурсов, лауреат
премии «20 успешных детей Санкт-Петербурга», премии Законодательного собрания
Ленинградской области, гран-При «Восходящая звезда», финалист национальной
премии «Будущее России»-2018, стипендиат комитета по культуре Ленинградской
области, участник концертов в Государственном Кремле и на Красной площади
фестиваля «Спасская башня» (Москва).