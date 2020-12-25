Михаил Ловягин — исполнитель года!

В этом году в оргкомитет национальной премии поступило более 150 заявок от исполнителей из разных уголков России, но только десять из них стали победителями. Среди них - артист продюсерского центра «Talent Universe», гатчинец Михаил Ловягин.

Торжественная церемония награждения обладателей премии состоялась в Санкт-Петербурге 20 декабря. Победителям вручили памятную статуэтку, свидетельство и подарки от партнёров, провели фотосессию на красной дорожке и подарили творческие номера.

Михаил Ловягин - обладатель гран-при многочисленных международных конкурсов, лауреат премии «20 успешных детей Санкт-Петербурга», премии Законодательного собрания Ленинградской области, гран-При «Восходящая звезда», финалист национальной премии «Будущее России»-2018, стипендиат комитета по культуре Ленинградской области, участник концертов в Государственном Кремле и на Красной площади фестиваля «Спасская башня» (Москва).