Гатчинские педагоги на «Музыкальном Олимпе»

Гатчинские педагоги на «Музыкальном Олимпе»

Областной конкурс профессионального исполнительского мастерства преподавателей детских школ искусств «Музыкальный Олимп» в этом году прошел 20 декабря в дистанционном формате.

Рубрики : Общество     26 Dec 2020

В конкурсе приняли участие 114 педагогов из разных районов Ленинградской области.

Конкурс проходил по восьми номинациям, в шести из которых члены конкурсной комиссии присудили победителям Гран-при. Ровно половина из их числа – гатчинские педагоги.

В номинация «Концертмейстерское мастерство» обладателем Гран-при областного конкурса признана Елена Владимировна Смирнова – педагог музыкальной хоровой школы «Апрель» Гатчинской средней школы № 8 «Центр образования». Ее коллега - Елизавета Мухажировна Аксагова завоевала главный приз в номинации «Сольное пение». Педагог Коммунаровской детской школы искусств Татьяна Александровна Быстрова стала лучшей в номинации «Фортепиано соло».

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