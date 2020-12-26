Гатчинские педагоги на «Музыкальном Олимпе»

В конкурсе приняли участие 114 педагогов из разных районов Ленинградской области.

Конкурс проходил по восьми номинациям, в шести из которых члены конкурсной комиссии присудили победителям Гран-при. Ровно половина из их числа – гатчинские педагоги.

В номинация «Концертмейстерское мастерство» обладателем Гран-при областного конкурса признана Елена Владимировна Смирнова – педагог музыкальной хоровой школы «Апрель» Гатчинской средней школы № 8 «Центр образования». Ее коллега - Елизавета Мухажировна Аксагова завоевала главный приз в номинации «Сольное пение». Педагог Коммунаровской детской школы искусств Татьяна Александровна Быстрова стала лучшей в номинации «Фортепиано соло».