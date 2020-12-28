Гатчинская 43 пожарно-спасательная часть – лучшая в области

28-го декабря в Гатчине в 43 пожарной части на Аэродроме состоялось торжественное награждение личного состава 42, 43 пожарно-спасательных частей и отдела надзорной деятельности. Были вручены дипломы, грамоты, знаки отличия, некоторым сотрудникам присвоили внеочередные звания.

Депутат Законодательного собрания Ленинградской области Александр Русских поздравил спасателей с профессиональным праздником. За высокий профессионализм пожарные получили благодарность от председателя областного парламента С.М. Бебенина.

За добросовестное отношение к выполнению служебных обязанностей, своевременное проведение мероприятий по предупреждению пожаров и гибели людей, защите жизни, здоровья и имущества граждан от уничтожения огнем и в связи с Днем спасателя России сотрудникам была объявлена благодарность главы администрации Гатчинского района Л.Н. Нещадим и главы Гатчинского района В.А. Филоненко.

Спасателям вручили почетные грамоты от ГУ МЧС России по Ленинградской области, ряд сотрудников были награждены нагрудным знаком МЧС России «За заслуги». Пожарных поздравлял и награждал первый заместитель председателя совета Ленинградского областного отделения Всероссийского добровольного пожарного общества Алексей Блудчий.

43 пожарно-спасательная часть 18 ПСО завоевала диплом 1 степени в номинации «Лучшая пожарно-спасательная часть ФПС по Ленинградской области по итогам работы в 2020 году».



