Гатчинская 43 пожарно-спасательная часть – лучшая в области

28-го декабря в Гатчине в 43 пожарной
части на Аэродроме состоялось торжественное награждение личного состава 42, 43
пожарно-спасательных частей и отдела надзорной деятельности. Были вручены
дипломы, грамоты, знаки отличия, некоторым сотрудникам присвоили внеочередные
звания.
За добросовестное отношение к выполнению
служебных обязанностей, своевременное проведение мероприятий по предупреждению
пожаров и гибели людей, защите жизни, здоровья и имущества граждан от
уничтожения огнем и в связи с Днем спасателя России сотрудникам была объявлена
благодарность главы администрации Гатчинского района Л.Н. Нещадим и главы
Гатчинского района В.А. Филоненко.
Спасателям вручили почетные грамоты от ГУ
МЧС России по Ленинградской области, ряд сотрудников были награждены нагрудным
знаком МЧС России «За заслуги». Пожарных поздравлял и награждал первый
заместитель председателя совета Ленинградского областного отделения
Всероссийского добровольного пожарного общества Алексей Блудчий.
43 пожарно-спасательная часть 18 ПСО
завоевала диплом 1 степени в номинации «Лучшая пожарно-спасательная часть ФПС
по Ленинградской области по итогам работы в 2020 году».