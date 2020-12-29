100 тысяч мошенникам – собственноручно

100 тысяч мошенникам – собственноручно

За три дня в гатчинскую полицию поступило несколько заявлений от граждан, ставших жертвами мошенников. Молодую мать обманул «продавец» в сети «Инстаграм», предложивший детскую кроватку. Предпринимательницу развели липовые сотрудники безопасности банка.

Рубрики : Криминал     29 Dec 2020

25-го декабря в УМВД России по Гатчинскому району обратилась 49-летняя жительница Мариенбурга, предприниматель. С утра ей стали поступить телефонные звонки с разных номеров. Звонившие представлялись сотрудниками службы безопасности банка и рассказывали, что с ее счета пытаются снять деньги. Чтобы их сохранить, нужно все средства с карточек снять и на другой счет положить. Именно это предпринимательница и сделала: сняла 85 тысяч с одной банковской карты и 15 тысяч – с другой. Все деньги через терминал перевела на некий абонентский номер. Ущерб составил 100 тысяч рублей. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.

 

Автор :

Воспроизведение любых материалов сайта на других интернет-ресурсах разрешается при обязательном указании источника в формате гиперссылки https://gtn-pravda.ru.

Лента новостей

Самые читаемые

Фоторепортаж

Видеорепортаж

© 1931-2020 Гатчинская правда.ру
  • Яндекс.Метрика
  • 16+