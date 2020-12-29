100 тысяч мошенникам – собственноручно

25-го декабря в УМВД России по Гатчинскому району обратилась
49-летняя жительница Мариенбурга, предприниматель. С утра ей стали поступить
телефонные звонки с разных номеров. Звонившие представлялись сотрудниками
службы безопасности банка и рассказывали, что с ее счета пытаются снять деньги.
Чтобы их сохранить, нужно все средства с карточек снять и на другой счет
положить. Именно это предпринимательница и сделала: сняла 85 тысяч с одной
банковской карты и 15 тысяч – с другой. Все деньги через терминал перевела на
некий абонентский номер. Ущерб составил 100 тысяч рублей. По факту
мошенничества возбуждено уголовное дело.
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