Праздники — не выходные

Медицинские учреждения региона в праздничные дни будут работать круглосуточно, персонал будет мобилизован по максимуму возможностей, подчеркнул председатель комитета по здравоохранению Сергей Вылегжанин на заседании штаба по нераспространению коронавирусной инфекции.

«В первую очередь, это касается приемных покоев, травмпунктов, сосудистых центров и других учреждений неотложной помощи. Работа скорой медицинской помощи и санитарной авиации продолжится в усиленном режиме», — добавил он.

Также работу в праздничные дни продолжат лаборатории, которые проводят исследования на новую коронавирусную инфекцию.

Поликлиники 1, 2 и 7 января приостановят прием пациентов, однако уже со 2 января продолжится посещение участковыми терапевтами амбулаторных больных на дому. В целом в праздничные дни работа первичного звена будет также усилена, в том числе с помощью волонтеров и водителей-добровольцев.

Работать без выходных будет комитет правопорядка и безопасности. Кроме того, областные пожарные и спасатели проведут дополнительные мероприятия по профилактике пожаров и аварийных ситуаций. Все структуры уже переведены в усиленный режим.

В период новогодних праздников для обеспечения бесперебойного вывоза отходов с мусорных площадок будет организовано круглосуточное дежурство сотрудников комитета по обращению с отходами, комитета госжилнадзора, а также сотрудников регионального оператора по обращению с отходами. Для оперативной обработки обратной связи от жителей к работе подключены муниципальные власти.