Весомые победы Андрея Шарапова

50-летний
спортсмен-любитель, президент спортивного клуба «Новый Свет» Андрей Шарапов - человек
настойчивый и целеустремленный. В этом году он поставил задачу собрать комплект
наград с четырех международных турниров по гиревому спорту. И собрал!
Золотые медали
четырех турниров, а скорее памятные знаки, как паззлы, складываются в единой
целое: четырехугольник с гербом России в центре. Выглядит впечатляюще.
Самые весомые
(они, действительно, тяжелые) личные успехи 2020 года Андрея Шарапова – это
победы в международных турнирах: «Гиревые войны» в онлайн режиме, «Золотой
тигр» в Екатеринбурге, «Железная битва» в Челябинске и «Белые ночи» в
Санкт-Петербурге.