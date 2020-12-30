Весомые победы Андрея Шарапова

50-летний спортсмен-любитель, президент спортивного клуба «Новый Свет» Андрей Шарапов - человек настойчивый и целеустремленный. В этом году он поставил задачу собрать комплект наград с четырех международных турниров по гиревому спорту. И собрал!

Золотые медали четырех турниров, а скорее памятные знаки, как паззлы, складываются в единой целое: четырехугольник с гербом России в центре. Выглядит впечатляюще.

Самые весомые (они, действительно, тяжелые) личные успехи 2020 года Андрея Шарапова – это победы в международных турнирах: «Гиревые войны» в онлайн режиме, «Золотой тигр» в Екатеринбурге, «Железная битва» в Челябинске и «Белые ночи» в Санкт-Петербурге.