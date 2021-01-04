Марсель, Пионер и другие производители

Бык – животное благородное, степенное. Но если надо, он умеет идти напролом. Впрочем, до этого лучше не доводить. У древних славян бык символизировал богатство и могущество. Давайте побольше узнаем об этом символе нового года как о животном.

То ли бык, то ли тур

Прародителем быка современных пород является тур. Первые представители быка появились в Центральной Азии приблизительно два миллиона лет назад. Отсюда они постепенно распространились в направлении всех частей света, достигнув Индии, России, Китая, Ближнего Востока, Африки и Европы. Их одомашнивание произошло в том же регионе – на Ближнем Востоке. Приручённых туров использовали в качестве тягловой силы. Самки давали хорошее потомство и жирное молоко.

Хотя последние туры доживали свои дни в лесах, ранее эти быки держались в основном в лесостепи, а нередко заходили и в степи. В леса же они, вероятно, откочёвывали только зимой. Питались травой, побегами и листьями деревьев и кустарников. Гон приходился у них на осень, а телята появлялись весной. Жили небольшими группами или в одиночку, а на зиму объединялись в более крупные стада. Естественных врагов у туров было мало: сильные и агрессивные животные легко справлялись с любым хищником.

Это был мощный зверь с мускулистым, стройным телом высотой в холке около 170-180 см и массой до 800 кг. Высоко посаженная голова была увенчана длинными острыми рогами. Окраска взрослых самцов была чёрной, с узким белым «ремнём» вдоль спины, а самок и молодых животных – рыжевато-бурой.

Туры обитали на всей территории восточного полушария. Они кочевали по открытым пастбищам в летнее время и уходили в леса с наступлением холодов. В 1599 году в королевском лесу в 50 км от Варшавы обитало небольшое стадо туров – около 24 особей, к 1602 году осталось четыре особи, а в 1627 году погиб последний тур на Земле.

Последнему туру в городе Якторове, что в Польше, установили памятник.

Родословная – по женской линии

На быках давно уже перестали пахать. Только в отдаленных районах Кавказа они все еще помогают человеку при вспашке плотных каменистых полей. Сейчас быков содержат в основном для получения мяса или для воспроизводства. В мире насчитывается более 1000 чистокровных пород быков, а также около 30 гибридных форм. Такое многообразие объясняется широким распространением крупного рогатого скота и его особым значением в сельском хозяйстве.

Для увеличения продуктивности, улучшения мясных и молочных показателей крупного рогатого скота широко применяется использование быков-производителей. Хороший бык-производитель – племенной бык – это гордость хозяйства.

Многие хозяйства специально занимаются выращиванием племенных бычков. Семя таких животных, которые являются лучшими представителями своей породы, направлено на её улучшение. Племенной бык-производитель должен иметь родословную, обладать ценным генетическим материалом и хорошим здоровьем.

Отбор лучших представителей осуществляется по нескольким критериям:

• родословная: мать и её предки должны быть породистыми не менее, чем в четырёх поколениях;

• процесс развития животного;

• оценка потомства: качество, полученные от коров-дочерей надои;

• продуктивность осеменения: забеременеть должно более 50% осеменённых коров;

• экстерьер быка – не менее девяти баллов.

Каждое животное оценивается индивидуально.

Вы какой породы отца предпочитаете?

Быков для осеменения в личных подсобных и фермерских хозяйствах держат лишь единицы. В связи с этим всё большую популярность набирает такая услуга, как искусственное осеменение коров.

Искусственное осеменение коров – это инструментальный способ воспроизводства с использованием семени быка-производителя. От полностью здорового быка с лучшими качествами заранее отбирается семя – и только лучшее. Благодаря такой методике сперма производителя используется более рационально, поскольку одной порции хватает на осеменение сразу нескольких коров. Использование одноразовых стерильных инструментов при искусственном осеменении предупреждает возникновение и распространение инфекционных заболеваний, передающихся при естественном спаривании. Искусственное осеменение коров проводят, исходя из стадии полового цикла животного. Опытный хозяин может определить путем наблюдения наилучшее время для осеменения. Специалисты ветеринарной службы Гатчинского района могут провести осмотр животных для осеменения в нужный момент.

Не стоит забывать, что некачественная сперма быка-производителя может являться источником какого-либо заболевания. К тому же использование непроверенного материала может обернуться для вашей коровы патологическими родами: например, в том случае, если корова небольшого размера, а для осеменения использовалось семя быка крупной породы (например, голштинской). Поэтому не стоит пользоваться услугами сомнительных мастеров, использующих сперму неизвестного происхождения, во избежание подобных ситуаций.

На базе ветеринарной службы Гатчинского района с апреля 2020 года действует выездной пункт искусственного осеменения. Услуга оказывается квалифицированными ветеринарными специалистами. Сперма быков-производителей приобретается на племенном заводе «Невское» в Пушкине. Для осеменения коров используется семя быков черно-пёстрой и айрширской пород, что позволяет сделать выбор в соответствии с вашими предпочтениями. За 2020 год осеменено 16 коров, рождение первых телят ожидается в начале 2021 года. На данный момент в роли биологических отцов будущего поголовья выступают быки Марсель и Пионер. Дальше – видно будет.

Искусственное осеменение – платная услуга. Записаться и получить всю интересующую вас информацию вы можете по телефону Тяглинского ветеринарного участка: +7-931-979-52-02 или по телефону: 8-81371-98-077 с понедельника по пятницу с 9-00 до 17-00.