Александр Дрозденко поработал автоволонтером

Александр
Дрозденко за рулем машины возил клинического ординатора Елену Катаеву на вызовы
в Сертолово, Сертолово-2 и микрорайон Черная Речка.
«Если
есть время и возможность – в каждой поликлинике или ФАПе будут рады
автоволонтерам. Участковые врачи за день обходят десятки пациентов, смена может
продолжаться и до 22, и до 24 часов. Поработал в Сертолово. В новой поликлинике
в сутки принимают и обслуживают до 140 вызовов, берут свыше 100 тестов и,
естественно, работают без выходных», – рассказал Александр Дрозденко.
Работа
медицинской службы не прекращается и в праздники. Справиться с возросшей еще в
прошлом году нагрузкой на участковых, которые должны посетить на дому больных с
температурой, помогают волонтеры со своим транспортом.
Помощь
добровольцев позволяет доктору посетить больше пациентов за смену.
Свой
транспорт с водителями участковым отдают администрации районов, учреждений и
предприятий региона, службы доставки, такси, участвуют на своих машинах и
обычные граждане.
Сегодня
волонтерские объединения есть в каждом районе Ленинградской области. Они
объединены в региональный Ресурсный добровольческий центр, который насчитывает
около тысячи добровольцев, которые помогают одиноким, пожилым и находящимся на
карантине людям — ходят в магазин, аптеку, выгуливают домашних животных,
развозят подарки, а также оказывают помощь в стационарах, поликлиниках,
колл-центрах, доставляют медицинских работников на вызовы к больным.
Телефоны
ответственных за организацию автоволонтеров:
Бокситогорский
район: 8-999-209-35-98
Волосовский
район: 8-981-872-77-49
Волховский
район: 8-981-703-17-01
Всеволожский
район: 8-921-846-58-10
Выборгский
район: 8-967-561-22-60
Гатчинский
район: 8-921-336-45-33
Кингисеппский
район: 8-904-332-80-71, 8-963-315-39-88
Киришский
район: 7-921-387-79-70
Кировский
район: 8-951-677-90-35
Лодейнопольский
район: 8-911-260-87-83
Ломоносовский
район: 8-921-572-53-08
Лужский
район: 8-911-823-22-85, 8-813-722-34-54
Подпорожский
район: 8-911-163-58-52
Приозерский
район: 8-921-984-53-97
Сланцевский
район: 8-911-219-24-66
Сосновый
Бор: 8-981-717-09-67
Тихвинский
район: 8-900-657-33-18, 8-813-677-78-81
Тосненский
район: 8-904-606-87-44