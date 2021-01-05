Александр Дрозденко поработал автоволонтером

Александр Дрозденко за рулем машины возил клинического ординатора Елену Катаеву на вызовы в Сертолово, Сертолово-2 и микрорайон Черная Речка.

«Если есть время и возможность – в каждой поликлинике или ФАПе будут рады автоволонтерам. Участковые врачи за день обходят десятки пациентов, смена может продолжаться и до 22, и до 24 часов. Поработал в Сертолово. В новой поликлинике в сутки принимают и обслуживают до 140 вызовов, берут свыше 100 тестов и, естественно, работают без выходных», – рассказал Александр Дрозденко.

Работа медицинской службы не прекращается и в праздники. Справиться с возросшей еще в прошлом году нагрузкой на участковых, которые должны посетить на дому больных с температурой, помогают волонтеры со своим транспортом.

Помощь добровольцев позволяет доктору посетить больше пациентов за смену.

Свой транспорт с водителями участковым отдают администрации районов, учреждений и предприятий региона, службы доставки, такси, участвуют на своих машинах и обычные граждане.

Сегодня волонтерские объединения есть в каждом районе Ленинградской области. Они объединены в региональный Ресурсный добровольческий центр, который насчитывает около тысячи добровольцев, которые помогают одиноким, пожилым и находящимся на карантине людям — ходят в магазин, аптеку, выгуливают домашних животных, развозят подарки, а также оказывают помощь в стационарах, поликлиниках, колл-центрах, доставляют медицинских работников на вызовы к больным.

Телефоны ответственных за организацию автоволонтеров:

Бокситогорский район: 8-999-209-35-98

Волосовский район: 8-981-872-77-49

Волховский район: 8-981-703-17-01

Всеволожский район: 8-921-846-58-10

Выборгский район: 8-967-561-22-60

Гатчинский район: 8-921-336-45-33

Кингисеппский район: 8-904-332-80-71, 8-963-315-39-88

Киришский район: 7-921-387-79-70

Кировский район: 8-951-677-90-35

Лодейнопольский район: 8-911-260-87-83

Ломоносовский район: 8-921-572-53-08

Лужский район: 8-911-823-22-85, 8-813-722-34-54

Подпорожский район: 8-911-163-58-52

Приозерский район: 8-921-984-53-97

Сланцевский район: 8-911-219-24-66

Сосновый Бор: 8-981-717-09-67

Тихвинский район: 8-900-657-33-18, 8-813-677-78-81

Тосненский район: 8-904-606-87-44