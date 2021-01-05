В страну вернулись вытрезвители

1,5 тысячи рублей за ночь

Как сообщается на портале «Российской газеты», организация вытрезвителей – прерогатива регионов, и образованы они могут быть как в форме бюджетных учреждений, так и на базе государственно-частного или муниципально-частного партнерства. Услуга будет платной. Председатель комитета Госдумы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления Алексей Диденко оценил стоимость пребывания в вытрезвителе – в среднем по стране – в полторы тысячи рублей за ночь. Точные расценки установит каждый субъект РФ самостоятельно. Предельную плату рассчитают в правительстве.

…Напомним, что система медвытрезвителей возникла в СССР в 30-40-х годах. В 2011 эти учреждения были выведены из системы МВД и должны были быть переданы на баланс Минздрава, однако этого не произошло.

Упразднение вытрезвителей имело плачевные последствия. Как говорится в пояснительной записке, ежегодно по причинам алкогольного опьянения в стране гибнет более 50 тысяч граждан, в том числе от переохлаждения на улице – 8-10 тысяч человек. Кроме того, оказавшись на улице в беспомощном состоянии, пьяные нередко становятся жертвами преступных посягательств.

В вытрезвитель – после медосмотра

Согласно изменениям, внесенным в статью 13 федерального закона «О полиции», с 1-го января полицейские получили право доставлять в вытрезвители граждан, находящихся в общественных местах в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения и утративших способность самостоятельно передвигаться или ориентироваться в окружающей обстановке.

Если состояние здоровья пьяного, по мнению медиков, будет внушать опасения, его доставят в медицинскую организацию. Осмотр медработником необходим также и на этапе поступления в вытрезвитель, чтобы зафиксировать в регистрационных документах отсутствие или наличие у гражданина возможных поверхностных повреждений (например, синяков или ссадин). Медицинское наблюдение также предусмотрено и в период вытрезвления.

Один из авторов проекта закона, глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн заявил, что вытрезвители уже действуют в 20 субъектах РФ. В этих регионах уровень «пьяной преступности» снижается, и количество смертей в результате алкогольной интоксикации также идет на спад. Но эти центры пока работают вне рамок правового поля. По словам депутата, закон призван вооружить эти регионы необходимыми правовыми механизмами.

РПЦ благословила

Русская православная церковь поддержала закон о восстановлении вытрезвителей. Но, по мнению церковных экспертов, вытрезвители не должны быть всего лишь местом разовой помощи. Они должны становиться «точками входа» в систему реабилитации людей с алкогольной и наркотической зависимостью, считает руководитель направления помощи наркозависимым Синодального отдела по благотворительности, директор московского церковного центра амбулаторной помощи зависимым «Реабилитация LIVE» Алексей Лазарев. По мнению эксперта, вытрезвители должны находиться в ведении Минздрава, поскольку они должны быть не карательной инстанцией, а центром помощи людям. Поэтому к участию частного сектора в работе вытрезвителей следует подходить осторожно.

По материалам сайтов rg.ru и aif.ru