Руководители региона и района поздравляют гатчинцев с Рождеством

Дорогие ленинградцы! Искренне поздравляю всех православных верующих с Рождеством Христовым!

Рождество — праздник, наполняющий наши сердца чувством радости, укрепляет веру в лучшее, вдохновляет на добрые дела. Он объединяет нас вокруг исторических духовных ценностей, помогает преодолевать все трудности и вызовы сегодняшнего времени. Пусть в каждую семью, где сегодня отмечают светлый праздник Рождества, придет мир, благополучие и взаимопонимание. От всей души желаю всем вам крепкого здоровья, радостного настроения и счастья.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко

Дорогие земляки!

Сегодня мы отмечаем один из самых светлых православных праздников - Рождество Христово! Праздник, который соединяет миллионы людей, учит жить в согласии, следовать нравственным заповедям, побуждает к созидательным поступкам и заботе о ближнем.

В этот день весь православный мир объединяет благословенная радость и надежда на спасение, которое даровано нам Господом. Пусть созидательная сила этого праздника пробуждает в наших сердцах любовь и веру, помогает творить добрые дела, жить в мире и согласии, быть добросердечными и милосердными.

Сердечно поздравляем всех православных жителей Гатчинского района со светлым праздником Рождества Христова. Пусть свет от Вифлеемской звезды всегда озаряет путь. Желаем всем вам доброго здоровья, семейного счастья, уюта и благополучия, мира и гармонии в душе.

Глава Гатчинского района, глава МО «Город Гатчина» В.А. Филоненко

Глава Администрации Гатчинского района Л.Н. Нещадим