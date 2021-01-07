Руководители региона и района поздравляют гатчинцев с Рождеством

Дорогие ленинградцы! Искренне поздравляю всех православных верующих с Рождеством Христовым!
Рождество —
праздник, наполняющий наши сердца чувством радости, укрепляет веру в лучшее,
вдохновляет на добрые дела. Он объединяет нас вокруг исторических духовных
ценностей, помогает преодолевать все трудности и вызовы сегодняшнего времени.
Пусть в каждую семью, где сегодня отмечают светлый праздник Рождества, придет
мир, благополучие и взаимопонимание. От всей души желаю всем вам крепкого
здоровья, радостного настроения и счастья.
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко
Дорогие земляки!
Сегодня мы
отмечаем один из самых светлых православных праздников - Рождество Христово!
Праздник, который соединяет миллионы людей, учит жить в согласии, следовать
нравственным заповедям, побуждает к созидательным поступкам и заботе о ближнем.
В этот день весь
православный мир объединяет благословенная радость и надежда на спасение,
которое даровано нам Господом. Пусть созидательная сила этого праздника
пробуждает в наших сердцах любовь и веру, помогает творить добрые дела, жить в
мире и согласии, быть добросердечными и милосердными.
Сердечно поздравляем всех православных жителей Гатчинского района со светлым праздником Рождества Христова. Пусть свет от Вифлеемской звезды всегда озаряет путь. Желаем всем вам доброго здоровья, семейного счастья, уюта и благополучия, мира и гармонии в душе.
Глава Гатчинского района, глава МО «Город Гатчина» В.А. Филоненко
Глава Администрации Гатчинского района Л.Н. Нещадим