Библиотека ГИЭФПТ пополнила фонды

В ходе рабочего визита
Сергей Тарасов передал в библиотеку института ГИЭФПТ печатные и электронные
материалы, книги, которые разработаны в рамках деятельности лаборатории
качества образования.
- Очень приятно, что
ГИЭФПТ уделяет большое внимания научной и просветительской работе. Это дорогого
стоит, - отметил Сергей Тарасов. - Институт работает шире и в вопросах качества
образования. Здесь издаются сборники и монографии не только по вопросам профессионального
образования, но и общего образования, образовательной среды.
На церемонии передачи
книг присутствовали руководители ГИЭФПТ и коллектив библиотеки. Библиотека
института шагает в ногу со временем: здесь качественная литература, она
работает и в электронном виде – и активно развивается это направление. У
библиотеки много подписчиков, есть электронный каталог. А в 2020 году по
использованию электронных библиотек институт вошел в сотню вузов России.
- Сегодня мы передаем эти
книги в библиотечный фонд, чтобы студенты, аспиранты, преподаватели вуза имели
возможность пользоваться этим материалами в своей работе для повышения качества
образования. Библиотека – это открытое пространство, и сюда могут прийти не
только работники института, но и работники системы общего образования
Ленобласти, прежде всего Гатчинского района. Мы передаем материалы и в печатном
виде, и электронном, чтобы, подключившись к электронной библиотеке, каждый
желающий мог ими воспользоваться, - подчеркнул Сергей Тарасов.
В Ленинградской области
успешно реализуются проекты, направленные на обеспечение психологической
защищенности детей и подростков в образовательных учреждениях и позитивное
развитие образовательной среды в целом. Инновационный проект «Психологическая
безопасность образовательной среды региона» является совместным проектом
Ленобласти и Российской академии образования. Материалы на эту тему также
переданы в библиотеку, как и другие книги и периодические издания, которые
издает институт. Среди них, к примеру, книга «Школьные музеи Ленинградской
области» - печатный и электронный сборник-каталог, с помощью которого можно
выйти на сайты музеев, и журнал «Вестник Российской академии естественных
наук». Кроме того, библиотеку ГИЭФПТ пополнили практико-ориентированные
материалы - сборники научных конференций, которые в 2020 году прошли в
институте.
- Это серьезная большая
работа, которая проводится в институте. И это тоже очень важно для того, чтобы
мы продвигали развитие науки в Ленобласти, - считает Сергей Тарасов. - В
ближайших планах у нас издание нового периодического журнала. Он будет посвящен
качеству образования в Ленобласти и при этом иметь федеральное звучание. Мы
планируем издавать его в рамках работы нашего института. У нас уже есть большой
портфель материалов по этой теме. Сейчас мы завершаем формирование редакционной
коллегии, чтобы, как и планировали, в 2021 года начать работу.