Библиотека ГИЭФПТ пополнила фонды

В ходе рабочего визита Сергей Тарасов передал в библиотеку института ГИЭФПТ печатные и электронные материалы, книги, которые разработаны в рамках деятельности лаборатории качества образования.

- Очень приятно, что ГИЭФПТ уделяет большое внимания научной и просветительской работе. Это дорогого стоит, - отметил Сергей Тарасов. - Институт работает шире и в вопросах качества образования. Здесь издаются сборники и монографии не только по вопросам профессионального образования, но и общего образования, образовательной среды.

На церемонии передачи книг присутствовали руководители ГИЭФПТ и коллектив библиотеки. Библиотека института шагает в ногу со временем: здесь качественная литература, она работает и в электронном виде – и активно развивается это направление. У библиотеки много подписчиков, есть электронный каталог. А в 2020 году по использованию электронных библиотек институт вошел в сотню вузов России.

- Сегодня мы передаем эти книги в библиотечный фонд, чтобы студенты, аспиранты, преподаватели вуза имели возможность пользоваться этим материалами в своей работе для повышения качества образования. Библиотека – это открытое пространство, и сюда могут прийти не только работники института, но и работники системы общего образования Ленобласти, прежде всего Гатчинского района. Мы передаем материалы и в печатном виде, и электронном, чтобы, подключившись к электронной библиотеке, каждый желающий мог ими воспользоваться, - подчеркнул Сергей Тарасов.

В Ленинградской области успешно реализуются проекты, направленные на обеспечение психологической защищенности детей и подростков в образовательных учреждениях и позитивное развитие образовательной среды в целом. Инновационный проект «Психологическая безопасность образовательной среды региона» является совместным проектом Ленобласти и Российской академии образования. Материалы на эту тему также переданы в библиотеку, как и другие книги и периодические издания, которые издает институт. Среди них, к примеру, книга «Школьные музеи Ленинградской области» - печатный и электронный сборник-каталог, с помощью которого можно выйти на сайты музеев, и журнал «Вестник Российской академии естественных наук». Кроме того, библиотеку ГИЭФПТ пополнили практико-ориентированные материалы - сборники научных конференций, которые в 2020 году прошли в институте.

- Это серьезная большая работа, которая проводится в институте. И это тоже очень важно для того, чтобы мы продвигали развитие науки в Ленобласти, - считает Сергей Тарасов. - В ближайших планах у нас издание нового периодического журнала. Он будет посвящен качеству образования в Ленобласти и при этом иметь федеральное звучание. Мы планируем издавать его в рамках работы нашего института. У нас уже есть большой портфель материалов по этой теме. Сейчас мы завершаем формирование редакционной коллегии, чтобы, как и планировали, в 2021 года начать работу.



