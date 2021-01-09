Область помогает молодым с жильём

Общая площадь жилых
помещений, приобретенных в рамках двух программ поддержки молодых граждан и
молодых семей, составила 12,6 тысяч квадратных метров. Обладателями новых
квадратных метров стали жители из всех районов Ленинградской области.
В нашем регионе действует
две программы, в рамках которых молодые семьи и молодые граждане получают
сертификаты на социальные выплаты для приобретения или строительства жилья.
Около 373 млн рублей было выделено в 2020 году из средств федерального,
областного и местного бюджетов.
В 2021 году предусмотрены
субсидии для 265 молодых семей. Комитет по строительству Ленинградской области
в августе завершил формирование сводных списков граждан-участников программ по
улучшению жилищных условий. Заявки на участие в программах на 2022 год начинают
принимать в первый рабочий день после новогодних праздников.