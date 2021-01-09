Область помогает молодым с жильём

Общая площадь жилых помещений, приобретенных в рамках двух программ поддержки молодых граждан и молодых семей, составила 12,6 тысяч квадратных метров. Обладателями новых квадратных метров стали жители из всех районов Ленинградской области.

В нашем регионе действует две программы, в рамках которых молодые семьи и молодые граждане получают сертификаты на социальные выплаты для приобретения или строительства жилья. Около 373 млн рублей было выделено в 2020 году из средств федерального, областного и местного бюджетов.

В 2021 году предусмотрены субсидии для 265 молодых семей. Комитет по строительству Ленинградской области в августе завершил формирование сводных списков граждан-участников программ по улучшению жилищных условий. Заявки на участие в программах на 2022 год начинают принимать в первый рабочий день после новогодних праздников.