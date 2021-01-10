Область готовит туристам баню и жареных фазанов

Область готовит туристам баню и жареных фазанов

В новом туристическом сезоне Ленинградская область готовится предложить гостям региона уединенный отдых на природе — в фермерских хозяйствах Тосненского района, в бассейне рек Свирь и Оять, а также возможность отдыха с детьми. Для развития отрасли специалисты регионального комитета по туризму разработали «Дорожную карту», которая нацелена на помощь инициативным ленинградцам в создании предприятий сельского туризма.

Рубрики : Общество     10 Jan 2021

Сегодня наиболее привлекательными для туристов являются маршруты «Тосненское раздолье», который даёт почувствовать гостям особенности сельской жизни. Маршрут «Прекрасное Приоятье» пролегает в бассейне рек Свирь и Оять, где сохранились нетронутые уголки природы. Здесь местные жители с радостью встречают путешественников и предлагают традиционные народные занятия.

Есть в Ленинградской области и интерактивные программы для сельского отдыха детей и родителей — маршрут «На радость взрослым и детям» предлагает посетить некоторые из них.

В комитете Ленинградской области по туризму рассказали: чтобы насладиться сельским отдыхом в Ленинградской области для туристов доступны 40 агротуристских ферм.

Здесь можно заняться охотой и рыбалкой, велосипедными и конными прогулками, сбором ягод и грибов, а вечером посетить традиционную русскую баню.

Главной особенностью крестьянских хозяйств Ленинградской области является возможность попробовать блюда, приготовленные из натуральных продуктов собственного производства, или приобрести экологически чистые продукты: парную свинину, баранину, крольчатину, гуся, утку, фазана, цесарку, курицу и многое другое.

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