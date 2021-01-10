Область готовит туристам баню и жареных фазанов

Сегодня наиболее
привлекательными для туристов являются маршруты «Тосненское раздолье», который
даёт почувствовать гостям особенности сельской жизни. Маршрут «Прекрасное
Приоятье» пролегает в бассейне рек Свирь и Оять, где сохранились нетронутые
уголки природы. Здесь местные жители с радостью встречают путешественников и
предлагают традиционные народные занятия.
Есть в Ленинградской
области и интерактивные программы для сельского отдыха детей и родителей —
маршрут «На радость взрослым и детям» предлагает посетить некоторые из них.
В комитете Ленинградской
области по туризму рассказали: чтобы насладиться сельским отдыхом в
Ленинградской области для туристов доступны 40 агротуристских ферм.
Здесь можно заняться
охотой и рыбалкой, велосипедными и конными прогулками, сбором ягод и грибов, а
вечером посетить традиционную русскую баню.
Главной особенностью
крестьянских хозяйств Ленинградской области является возможность попробовать
блюда, приготовленные из натуральных продуктов собственного производства, или
приобрести экологически чистые продукты: парную свинину, баранину, крольчатину,
гуся, утку, фазана, цесарку, курицу и многое другое.