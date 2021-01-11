Область поможет подросткам поработать на каникулах

Комитет по труду и
занятости населения Ленинградской области объявил конкурсный отбор на
предоставление субсидий для организации временного трудоустройства подростков в
возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время на территории региона.
Эта программа по поддержке
предприятий действует уже третий год. Принять участие в ней могут
государственные и муниципальные бюджетные и автономные учреждения, некоммерческие
организаций Ленинградской области.
Подробная информация и
формы документов к заявке размещены на сайте комитета. Конкурс состоится 27
января 2021 года.
В 2020 году в
Ленинградской области на временные работы было трудоустроено 6905
подростков, в том числе 3678 человек за
счет средств полученных грантов. В основном ребята занимались благоустройством,
приводили в порядок пришкольные территории, парки, памятные места, участвовали
в организации культурно-просветительских мероприятий.