Область поможет подросткам поработать на каникулах

Комитет по труду и занятости населения Ленинградской области объявил конкурсный отбор на предоставление субсидий для организации временного трудоустройства подростков в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время на территории региона.

Эта программа по поддержке предприятий действует уже третий год. Принять участие в ней могут государственные и муниципальные бюджетные и автономные учреждения, некоммерческие организаций Ленинградской области.

Подробная информация и формы документов к заявке размещены на сайте комитета. Конкурс состоится 27 января 2021 года.

В 2020 году в Ленинградской области на временные работы было трудоустроено 6905 подростков, в том числе 3678 человек за счет средств полученных грантов. В основном ребята занимались благоустройством, приводили в порядок пришкольные территории, парки, памятные места, участвовали в организации культурно-просветительских мероприятий.