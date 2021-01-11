Топ-5 приложений по сбросу веса после каникул

Lifesum
Приложение не только
безжалостно подсчитывает то, сколько вы едите, но и помогает выбрать
соответствующие продукты, а также рассказывает, какой размер порции нужно
взять. Дополнительно учитывается объем выпитой воды.
FatSecret
Это приложение учитывает
калорийность, количество потребленных углеводов, белков и жиров. С его помощью
можно посчитать количество сахара, натрия и холестерина за день или неделю.
Nike
Training Club
Содержит более 150
тренировок - можно выбрать программу для всего тела или же конкретной группы
мышц. А технику показывают инструкторы.
GymApp
В этой программе есть
минимум 140 готовых тренировок и можно добавить собственную - с описанием
техники и фотографий. Хорошее приложение для обмена тренировками между людьми.
RunKeeper
Отличное приложение для
любителей бега - учитывает все основные параметры - время, скорость, километраж
и так далее. При этом пройденный маршрут рисуется на карте, а еще приложение
может синхронизироваться с большинством фитнес-браслетов.
"Российская газета" https://rg.ru/2021/01/10/top-5-prilozhenij-po-sbrosu-vesa-posle-kanikul.html