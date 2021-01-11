Тревога как повод задуматься

Каждый из нас уникален и неповторим, но живём мы все в примерно одинаковой социальной среде с её стандартными требованиями и претензиями: делать карьеру, создавать семью или быть в отношениях, воспитывать детей и т.д. Наш мир многомерен, и мы постоянно взаимодействуем друг с другом на сцене жизни, но этот спектакль часто затрагивает только одну десятую нашей личности. Другая часть остаётся невостребованной окружением или нами же «загоняется» в самые дальние «гаражи» нашей души. Самое интересное заключается в том, что наше ощущение благополучия (как физического, так и психического) зависит от того, насколько гармоничны отношения нашей личности с социумом.

Каждый взрослый знает и помнит, что в его жизни были благодатные этапы, когда он пребывал в полной гармонии с собой и миром. Психологи объясняют это тем, что структура, в которой мы тогда находились (школа, ВУЗ, коллектив фирмы или предприятия), укрепляла и поддерживала наши внутренние потребности, возможности, таланты. В какой-то момент она стала нам тесна, неудобна. Мы перестали вписываться в эту структуру и ощутили растущее напряжение. На этом этапе нам нужна уже другая форма, мы нуждаемся в переменах.

Швейцарский психолог Людвиг Бинсвангер пишет: «Чем более пустым, упрощенным и ограниченным является тот миропроект, с которым связано наше существование, тем скорее возникнет тревога и тем интенсивнее она окажется». Эта тревога заставляет нас остановиться и задуматься: «Где я?», «Что со мной?», «Чем занимаюсь?» Отвечая на эти и подобные вопросы, мы сравниваем свои истинные потребности с тем, что предлагает нам жизнь. Если мы находим мужество, чтобы ответить на эти вопросы, то выходим на новый уровень своего бытия.

Парадоксально, но поиску помогает чувство зависти, к которому психологи советуют прислушаться.

Сегодня Интернет позволяет мгновенно узнавать о людях, достигших успеха в той или иной области человеческой деятельности. И когда мы читаем об их успехах, ловя себя на мысли: «Я тоже хочу!» – это и есть тот вектор, который указывает направление нашего нового движения.

А поводов для зависти очень много: один, став успешным менеджером, вдруг вспомнил о своём детском увлечении живописью и организовал студию. Другой (другая), дождавшись взросления детей, возобновил(а) свои путешествия по миру. Третий, не достигнув даже тридцатилетия, организовал успешный бизнес. Четвертый освоил уже более десяти иностранных языков. Пятый, шестая, седьмая....

Есть несколько «секретов» преображения, о которых предупреждают психологи и пишет в своей книге «Не мешай себе жить» Марк Гоулстон.

Самый главный из них – торопиться медленно. Дело в том, что, мечтая о радикальных переменах в своей жизни, мы забываем о силах равновесия, действующих в жизни каждого из нас. Поэтому психологи и предупреждают: чем быстрее мы хотим измениться, тем меньше вероятность того, что у нас это получится.

Как же правильно? Процесс можно сравнить с наращиванием мышц: мы накапливаем маленькие победы и обеспечиваем постоянное движение к своей цели. Лучший вариант – не радикальные перемены, а небольшое ежедневное продвижение. Это труднее, но надежнее.

Ещё один совет – отказаться от нереалистичных ожиданий. Марк Гоулстон пишет: «...настоящие творцы получают удовольствие уже от пути к цели, а не только от результата; они знают, что в случае неудачи смогут взять себя в руки и опять двигаться к цели; они четко оценивают свои шансы на успех и готовы к возможному поражению. Не пытайтесь достичь нереалистичной цели с настроем «я непременно должен сделать это». Безопаснее считать это потребностью или желанием». Совет Гоулстона особенно хорош для выстраивания отношений. Как бы мы ни хотели завоевать чью-то привязанность, признательность – это не в наших силах, так как люди непредсказуемы в своих симпатиях.

Что же делать? Когда в очередной раз начнёте мечтать, спросите себя о том, насколько вероятна ваша цель (событие) и может ли когда-нибудь быть достигнута. Составьте список всего, что нужно для достижения этой цели. Взгляните на себя объективно. Потом оцените свой путь к цели по десятибалльной шкале, где единица – это «совершенно нереалистично», а 10 – «полностью реалистично». Чем ниже будет выставленный вами балл, тем важнее иметь план действий на случай непредвиденных ситуаций и провала.

Еще одно важное наблюдение: когда человек понимает, что его ждут трудности и соглашается с ними, это даёт ему возможность качественных изменений. Простой пример: повторное замужество требует от женщины переезда в другую страну (другой город) и связанные с этим шагом дополнительные трудности – в изучении иностранного языка, освоении другого пространства, профессии, культурной среды, менталитета. Если она идет сознательно на такой шаг и преодолевает эти трудности, то получает другой уровень жизни и новую себя.

Так что «мечтать не вредно», как гласит современная пословица. Вот только мечтать надо правильно, чтобы не испортить жизнь себе и окружающим.





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