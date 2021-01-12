Диалог с властью

Жители Выборгского района
просят скорректировать расписание автобуса № 183 из-за ремонта путепровода в городе
Каменногорске Выборгском районе Ленинградской области.
Отвечает комитет Ленинградской
области по транспорту.
Регулярный муниципальный автобусный маршрут № 183 «Светогорск
–Каменногорск» осуществляет работу по заказу администрации Выборгского
района Ленинградской области. По вопросу увеличения количества рейсов маршрута,
было проведено рабочее совещание с участием главы администрации Каменногорского
городского поселения, представителей ООО «СЖКХ» и администрации Выборгского
района. Принято решение о возобновлении отправления автобуса на 19:00 от города
Светогорска маршрута №183 «Светогорск – Каменногорск».
Жители поселка Елизаветино Гатчинского
района Ленинградской области просят сделать крытые остановочные павильоны около
училища.
Отвечает комитет по дорожному
хозяйству Ленинградской области.
В рамках заключенного государственного контракта на установку недостающих
или замену существующих автобусных павильонов на автомобильных дорогах общего
пользования регионального значения в Гатчинском районе, подрядной организацией
будет установлен один павильон и заменен другой.
Можно ли сделать
освещение у домов № 219 и № 220 в деревне Покровское в Гатчинском районе?
Отвечает администрация
Гатчинского района Ленинградской области.
Работы по устройству наружного освещения на территории многоквартирных
домов № 219 и № 221 администрацией Пудомягского сельского поселения Гатчинского
района Ленинградской области выполнены.
Жительница поселка
Кобралово Гатчинского района Ленинградской области просит сделать освещение и
ремонт улицы в микрорайоне Урожай-1.
Отвечает администрация
Гатчинского района Ленинградской области.
Автомобильная дорога в микрорайоне Урожай – 1 п. Кобралово является
дорогой общего пользования местного значения Сусанинского сельского поселения
Гатчинского района Ленинградской области. Ремонт дороги выполнен 9 ноября 2020
года. 14 ноября установлено 9 опор линий электропередач со светильниками.
Фонари подключены к системе уличного освещения.
Законно ли без
согласия жильцов открывать пекарню в многоквартирном доме?
Отвечает администрация
Тосненского района Ленинградской области.
На основании ст. 209 ГК РФ собственнику принадлежат права владения,
пользования и распоряжения имуществом. Собственник вправе по своему усмотрению
совершать в отношении принадлежащего ему имущества любые действия, не
противоречащие закону и иным правовым актам и не нарушающие права и охраняемые
законом интересы других лиц.
Действующим законодательством не предусматривается наличие
согласования собственников жилых помещений многоквартирного дома, управляющей
организации и органов местного самоуправления на размещение пекарни в нежилом
помещении, расположенном на первом этаже многоквартирного дома.
При этом все работы по размещению и эксплуатации пекарни не должны
нарушать действующие нормативы, а также права и законные интересы граждан.
Жители деревни Безово из Волховского
района Ленинградской области просят сделать глубинную колонку, так как в старых
колодцах нет воды, а в новых завышены допустимые нормы по нитратам.
Отвечает комитет по жилищно-коммунальному
хозяйству Ленинградской области.
В госсобственность Ленинградской области в поселке Безово переданы две водозаборные колонки с насосами, расположенные у д. 7 и напротив д. 26. Специалисты Леноблводоканала провели отбор проб воды из артезианской скважины для проведения лабораторных исследований. По результатам исследования установлено, что вода соответствует санитарным нормам СанПИН 2.1.4.1075-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников».