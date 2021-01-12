Диалог с властью

Жители Выборгского района просят скорректировать расписание автобуса № 183 из-за ремонта путепровода в городе Каменногорске Выборгском районе Ленинградской области.

Отвечает комитет Ленинградской области по транспорту.

Регулярный муниципальный автобусный маршрут № 183 «Светогорск –Каменногорск» осуществляет работу по заказу администрации Выборгского района Ленинградской области. По вопросу увеличения количества рейсов маршрута, было проведено рабочее совещание с участием главы администрации Каменногорского городского поселения, представителей ООО «СЖКХ» и администрации Выборгского района. Принято решение о возобновлении отправления автобуса на 19:00 от города Светогорска маршрута №183 «Светогорск – Каменногорск».

Жители поселка Елизаветино Гатчинского района Ленинградской области просят сделать крытые остановочные павильоны около училища.

Отвечает комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области.

В рамках заключенного государственного контракта на установку недостающих или замену существующих автобусных павильонов на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения в Гатчинском районе, подрядной организацией будет установлен один павильон и заменен другой.

Можно ли сделать освещение у домов № 219 и № 220 в деревне Покровское в Гатчинском районе?

Отвечает администрация Гатчинского района Ленинградской области.

Работы по устройству наружного освещения на территории многоквартирных домов № 219 и № 221 администрацией Пудомягского сельского поселения Гатчинского района Ленинградской области выполнены.

Жительница поселка Кобралово Гатчинского района Ленинградской области просит сделать освещение и ремонт улицы в микрорайоне Урожай-1.

Отвечает администрация Гатчинского района Ленинградской области.

Автомобильная дорога в микрорайоне Урожай – 1 п. Кобралово является дорогой общего пользования местного значения Сусанинского сельского поселения Гатчинского района Ленинградской области. Ремонт дороги выполнен 9 ноября 2020 года. 14 ноября установлено 9 опор линий электропередач со светильниками. Фонари подключены к системе уличного освещения.

Законно ли без согласия жильцов открывать пекарню в многоквартирном доме?

Отвечает администрация Тосненского района Ленинградской области.

На основании ст. 209 ГК РФ собственнику принадлежат права владения, пользования и распоряжения имуществом. Собственник вправе по своему усмотрению совершать в отношении принадлежащего ему имущества любые действия, не противоречащие закону и иным правовым актам и не нарушающие права и охраняемые законом интересы других лиц.

Действующим законодательством не предусматривается наличие согласования собственников жилых помещений многоквартирного дома, управляющей организации и органов местного самоуправления на размещение пекарни в нежилом помещении, расположенном на первом этаже многоквартирного дома.

При этом все работы по размещению и эксплуатации пекарни не должны нарушать действующие нормативы, а также права и законные интересы граждан.

Жители деревни Безово из Волховского района Ленинградской области просят сделать глубинную колонку, так как в старых колодцах нет воды, а в новых завышены допустимые нормы по нитратам.

Отвечает комитет по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области.

В госсобственность Ленинградской области в поселке Безово переданы две водозаборные колонки с насосами, расположенные у д. 7 и напротив д. 26. Специалисты Леноблводоканала провели отбор проб воды из артезианской скважины для проведения лабораторных исследований. По результатам исследования установлено, что вода соответствует санитарным нормам СанПИН 2.1.4.1075-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников».