Санитарная авиация помогает жителям области

«Сегодня санитарная
авиация используется в регионе без каких-либо ограничений и при первой
необходимости. Препятствием для того, чтобы поднять вертолет в небо, могут
стать только погодные условия. В 2020 году таким способом было эвакуировано 373
человека, в общей сложности совершено 383 вылета. В 2021 году темпы не
снижаем», — прокомментировал председатель комитета по здравоохранению
Ленинградской области Сергей Вылегжанин.
Больше всего вылетов в
2020 году был совершенно в связи с инфарктами и инсультами – 42 % от всех
случаев эвакуации; травмами, в том числе автодорожными – 32 %, беременностью и
родами – 6 %. В связи с прочими причинами эвакуировано 20 % пациентов.
Вылеты санитарной авиации
осуществляются на любые экстренные ситуации при угрожающих жизни состояниях,
когда наземным транспортом быстро доставить пациента в стационар невозможно. В
Ленинградской области задействованы два вертолета марок Ансат и Bell-407.
Для повышения доступности
и обеспечения оперативности выполнения вызовов скорой медицинской помощи с
использованием санитарной авиации в 2020 году в области были построены и
введены в эксплуатацию две дополнительные посадочные площадки в Кингисеппе и в
Рощино.
Работу
санитарно-авиационных бригад скорой медицинской помощи в Ленинградской области
координирует «Территориальный центр медицины катастроф». Финансирование проекта
по развитию санитарной авиации осуществляется за счет средств федерального и
регионального бюджета.