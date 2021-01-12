Санитарная авиация помогает жителям области

«Сегодня санитарная авиация используется в регионе без каких-либо ограничений и при первой необходимости. Препятствием для того, чтобы поднять вертолет в небо, могут стать только погодные условия. В 2020 году таким способом было эвакуировано 373 человека, в общей сложности совершено 383 вылета. В 2021 году темпы не снижаем», — прокомментировал председатель комитета по здравоохранению Ленинградской области Сергей Вылегжанин.

Больше всего вылетов в 2020 году был совершенно в связи с инфарктами и инсультами – 42 % от всех случаев эвакуации; травмами, в том числе автодорожными – 32 %, беременностью и родами – 6 %. В связи с прочими причинами эвакуировано 20 % пациентов.

Вылеты санитарной авиации осуществляются на любые экстренные ситуации при угрожающих жизни состояниях, когда наземным транспортом быстро доставить пациента в стационар невозможно. В Ленинградской области задействованы два вертолета марок Ансат и Bell-407.

Для повышения доступности и обеспечения оперативности выполнения вызовов скорой медицинской помощи с использованием санитарной авиации в 2020 году в области были построены и введены в эксплуатацию две дополнительные посадочные площадки в Кингисеппе и в Рощино.

Работу санитарно-авиационных бригад скорой медицинской помощи в Ленинградской области координирует «Территориальный центр медицины катастроф». Финансирование проекта по развитию санитарной авиации осуществляется за счет средств федерального и регионального бюджета.