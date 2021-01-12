Студенты ГИЭФПТ одержали победу на «Играх Разума»

Игра
проходила в городском студенческом центре Санкт-Петербурга и включала в себя
семь раундов, состоящих из самых разнообразных вопросов на тему кино, музыки,
географии, истории. Были также вопросы на сообразительность, внимательность и
логику!
По
итогам игры команда ГИЭФПТ заняла 1 место. Вот ее звездный состав: Даниил Брек,
Тимур Вырдылин, Анатолий Елисеев и Екатерина Коморина.
Участники
получили ценные призы и, конечно же, увезли с собой памятный кубок за первое
место!
Автор
фото: Игорь Боков