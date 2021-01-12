Студенты ГИЭФПТ одержали победу на «Играх Разума»

Игра проходила в городском студенческом центре Санкт-Петербурга и включала в себя семь раундов, состоящих из самых разнообразных вопросов на тему кино, музыки, географии, истории. Были также вопросы на сообразительность, внимательность и логику!

По итогам игры команда ГИЭФПТ заняла 1 место. Вот ее звездный состав: Даниил Брек, Тимур Вырдылин, Анатолий Елисеев и Екатерина Коморина.

Участники получили ценные призы и, конечно же, увезли с собой памятный кубок за первое место!

Автор фото: Игорь Боков