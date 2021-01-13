«Как бы концерт»: хоровод вокруг... музыки

«Как-бы-концерт» — это
неформальная творческая музыкальная встреча в непафосном пространстве нашей
библиотеки, - напомнила организатор и ведущая Дарина Тоткайло. — Что мы делаем?
Играем музыку - свою, чужую, импровизируя, по нотам, мимо нот, наизусть, как
угодно, на том, что есть в зале, либо на том, что принесли с собой. Без
разделения на профи и всех остальных. Мы хотим, чтобы все увидели: музыка — это
колоссальный ресурс, и что исполнять, сочинять, играть — это здорово! Здорово
удивляться разнообразию наших предпочтений, радоваться друг за друга, просто
хорошо проводить время. У нас можно танцевать, ходить, подпевать, подыгрывать
выступающим. В общем, у нас можно всё, что угодно!».
Праздничный «Как бы
концерт» открылся знаменитой композицией «Happy New Year» группы ABBA, которую
сыграла на пианино Дарина. В этот вечер в «Купринке» звучала музыка на любой
вкус. Вальсы и танго, ноктюрны и прелюдии, мелодии из мультфильмов и тяжёлый
рок в исполнении самых разных инструментов — саксофона и флейты, укулеле и
электрогитары, мелодики и пианино.
Играли как
профессиональные музыканты, так и начинающие. Как звучат русские народные песни
и рок-н-рольные композиции на гавайской гитаре укулеле, продемонстрировал
Артём. В исполнении Дмитрия Журавлёва прозвучал тяжёлый рок на электрогитаре.
Отличные успехи в своём музыкальном образовании показали две Полины: одна — на
флейте, другая — на пианино.
Наверное, впервые на
втором этаже «Купринки» звучала мелодия, исполненная на саксофоне Артёмом,
которому виртуозно аккомпанировала его мама Елена Александровна. Всех покорил
дуэт братьев Максима и Фёдора Мельниковых, исполнивших классические
произведения на фортепиано и необычном инструменте мелодика.
Как подчёркивают каждый
раз организаторы «Как бы концерта», участие в нём - это всегда прекрасный повод
побороть свой страх перед выступлением и почувствовать поддержку зрителей. У
кого-то в этот день получился настоящий дебют на публике, как, например, у
Анастасии из Санкт-Петербурга, которая сыграла на фортепиано Первую прелюдию
Баха.
Впервые выступил перед
аудиторией и Серёжа Тюкавин.
«Это было замечательно!
- делится своими впечатлениями на страничке «Как-бы концерта» ВКонтакте мама
Серёжи, Инга Тюкавина. - Очень уютное мероприятие, на котором рады как
профессиональным музыкантам, так и тем, кто только начинает осваивать
инструмент. И пусть это всего лишь «Кузнечик» на гитаре и любимая тема из
мультика на пианино одним пальцем, но зато Серёжа попробовал выступить сам и послушал,
как играют другие. Это хороший опыт.
По всем законам жанра
необычный концерт и закончиться должен был необычно. В итоге так и вышло: в
исполнении Елены Александровны зазвучала новогодняя песенка о ёлочке.
Фортепианную мелодию подхватил саксофон, и вот уже все участники «Как бы
концерта» включились в хоровод — вокруг музыки!