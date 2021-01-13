«Как бы концерт»: хоровод вокруг... музыки

«Как-бы-концерт» — это неформальная творческая музыкальная встреча в непафосном пространстве нашей библиотеки, - напомнила организатор и ведущая Дарина Тоткайло. — Что мы делаем? Играем музыку - свою, чужую, импровизируя, по нотам, мимо нот, наизусть, как угодно, на том, что есть в зале, либо на том, что принесли с собой. Без разделения на профи и всех остальных. Мы хотим, чтобы все увидели: музыка — это колоссальный ресурс, и что исполнять, сочинять, играть — это здорово! Здорово удивляться разнообразию наших предпочтений, радоваться друг за друга, просто хорошо проводить время. У нас можно танцевать, ходить, подпевать, подыгрывать выступающим. В общем, у нас можно всё, что угодно!».

Праздничный «Как бы концерт» открылся знаменитой композицией «Happy New Year» группы ABBA, которую сыграла на пианино Дарина. В этот вечер в «Купринке» звучала музыка на любой вкус. Вальсы и танго, ноктюрны и прелюдии, мелодии из мультфильмов и тяжёлый рок в исполнении самых разных инструментов — саксофона и флейты, укулеле и электрогитары, мелодики и пианино.

Играли как профессиональные музыканты, так и начинающие. Как звучат русские народные песни и рок-н-рольные композиции на гавайской гитаре укулеле, продемонстрировал Артём. В исполнении Дмитрия Журавлёва прозвучал тяжёлый рок на электрогитаре. Отличные успехи в своём музыкальном образовании показали две Полины: одна — на флейте, другая — на пианино.

Наверное, впервые на втором этаже «Купринки» звучала мелодия, исполненная на саксофоне Артёмом, которому виртуозно аккомпанировала его мама Елена Александровна. Всех покорил дуэт братьев Максима и Фёдора Мельниковых, исполнивших классические произведения на фортепиано и необычном инструменте мелодика.

Как подчёркивают каждый раз организаторы «Как бы концерта», участие в нём - это всегда прекрасный повод побороть свой страх перед выступлением и почувствовать поддержку зрителей. У кого-то в этот день получился настоящий дебют на публике, как, например, у Анастасии из Санкт-Петербурга, которая сыграла на фортепиано Первую прелюдию Баха.

Впервые выступил перед аудиторией и Серёжа Тюкавин.

«Это было замечательно! - делится своими впечатлениями на страничке «Как-бы концерта» ВКонтакте мама Серёжи, Инга Тюкавина. - Очень уютное мероприятие, на котором рады как профессиональным музыкантам, так и тем, кто только начинает осваивать инструмент. И пусть это всего лишь «Кузнечик» на гитаре и любимая тема из мультика на пианино одним пальцем, но зато Серёжа попробовал выступить сам и послушал, как играют другие. Это хороший опыт.

По всем законам жанра необычный концерт и закончиться должен был необычно. В итоге так и вышло: в исполнении Елены Александровны зазвучала новогодняя песенка о ёлочке. Фортепианную мелодию подхватил саксофон, и вот уже все участники «Как бы концерта» включились в хоровод — вокруг музыки!



