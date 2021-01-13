Система-112 помогает в экстренных ситуациях

С 1 по 10 января наступившего
года на единый номер вызова экстренных оперативных служб «112» Ленинградской
области поступило порядка 41 тысячи вызовов.
Более 60% обращений о
происшествиях, требующих экстренного реагирования, было передано в
дежурно-диспетчерскую службу скорой медицинской помощи и службу «103». Около
37% вызовов было адресовано полиции, остальные 3% – пожарной охране, аварийной
газовой, аварийно-спасательной и другим службам. В среднем операторы
обрабатывают около 4 тысяч вызовов в сутки.
Принимая вызов, оператор
«Системы-112» выясняет у заявителя, что произошло, и одновременно вносит
необходимую информацию в карточку о происшествии. По защищенным каналам связи
данные карточки направляются одной или сразу нескольким экстренным оперативным
службам. Через секунды дежурные экстренных служб получают информацию о
происшествии. Оператор «Системы-112» завершает работу с карточкой, а
вовлеченные службы принимают решение об организации реагирования и обеспечивают
своевременный выезд бригад.
«Номер «112» особенно
актуален, когда необходима помощь сразу нескольких служб – пожарных,
спасателей, скорой помощи, полиции, специалистов газовой службы, например, если
произошло крупное ДТП или пожар с пострадавшими. Благодаря единому номеру
человеку в экстренной ситуации не нужно решать, помощь какой службы ему
необходима. Эта обязанность возложена на операторов «Системы-112», – подчеркнул
начальник ГКУ ЛО «Региональный мониторинговый центр» Александр Попов.
Номер «112» является
единым номером вызова служб экстренного реагирования: скорой медицинской
помощи, полиции, газовой службы, пожарной охраны, спасательных служб. Звонок на
единый номер «112» можно сделать со стационарного или мобильного телефона, с
нулевым балансом на счете, если отсутствует сотовая связь или в телефоне нет
сим-карты. Работу Системы-112 Ленинградской области обеспечивает ГКУ ЛО
«Региональный мониторинговый центр».