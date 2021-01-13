Система-112 помогает в экстренных ситуациях

С 1 по 10 января наступившего года на единый номер вызова экстренных оперативных служб «112» Ленинградской области поступило порядка 41 тысячи вызовов.

Более 60% обращений о происшествиях, требующих экстренного реагирования, было передано в дежурно-диспетчерскую службу скорой медицинской помощи и службу «103». Около 37% вызовов было адресовано полиции, остальные 3% – пожарной охране, аварийной газовой, аварийно-спасательной и другим службам. В среднем операторы обрабатывают около 4 тысяч вызовов в сутки.

Принимая вызов, оператор «Системы-112» выясняет у заявителя, что произошло, и одновременно вносит необходимую информацию в карточку о происшествии. По защищенным каналам связи данные карточки направляются одной или сразу нескольким экстренным оперативным службам. Через секунды дежурные экстренных служб получают информацию о происшествии. Оператор «Системы-112» завершает работу с карточкой, а вовлеченные службы принимают решение об организации реагирования и обеспечивают своевременный выезд бригад.

«Номер «112» особенно актуален, когда необходима помощь сразу нескольких служб – пожарных, спасателей, скорой помощи, полиции, специалистов газовой службы, например, если произошло крупное ДТП или пожар с пострадавшими. Благодаря единому номеру человеку в экстренной ситуации не нужно решать, помощь какой службы ему необходима. Эта обязанность возложена на операторов «Системы-112», – подчеркнул начальник ГКУ ЛО «Региональный мониторинговый центр» Александр Попов.

Номер «112» является единым номером вызова служб экстренного реагирования: скорой медицинской помощи, полиции, газовой службы, пожарной охраны, спасательных служб. Звонок на единый номер «112» можно сделать со стационарного или мобильного телефона, с нулевым балансом на счете, если отсутствует сотовая связь или в телефоне нет сим-карты. Работу Системы-112 Ленинградской области обеспечивает ГКУ ЛО «Региональный мониторинговый центр».