Газ вместо света

102
– Войсковицкий – отдел полиции
В
9 утра 1-го января жительница Шпаньково «увидела» пятилетнего ребенка в
наркотическом опьянении. По названному адресу примчались полицейские и
«скорая»: ребенка в состоянии опьянения не обнаружили.
В
ночь на 6-е января в полицию обратились жители дома по улице 30 Лет Победы в
Больших Колпанах: у них возникло подозрение, что сосед обогревается открытым
огнем на кухне – там что-то горит. Прибывшие на место полицейские и сотрудники
МЧС установили, что жилец действительно использует одну конфорку газовой плиты
не по назначению – для освещения кухни. Поскольку электричество в его квартире
уже отключено. После «освещения огнем» ему перекрыли и газ. Составили акт.
103
– Вырицкий – отдел полиции
Днем
в Вырицу вызывали полицейских: «в магазине на улице Слуцкой спят двое».
В
Семрино в доме на 1-й линии мужчина упал на сервант и порезал руку. На шум
зашел сосед – и вызвал полицию.
Поздно
вечером 2-го января поступила информация из службы «112»: гражданин из
садоводства «Корвет Витязь», массив Новинка, пожаловался, что жена хочет
вызвать на него полицию, потому что он ее убивает. Дело окончилось примирением.
3-го
января поступило сообщение из службы «112»: 26-летняя девушка упала с лестницы,
высота – 3 метра. На место прибыли полицейские и «скорая помощь». Выяснилось,
что девушка «хотела попугать молодого человека», а тот, не разобравшись, со
страху позвонил по «112».
В
час ночи в полицию позвонила жительница Вырицы: она просила принять меры к ее
сыну, который в ночное время бесцельно бродит по дому в неадекватном виде.
Мешает спать.
В
половине третьего ночи полицию вызывали в Сусанино: там под окнами дома на 7
линии ползал мужчина с сильным запахом алкоголя, на вопросы не отвечал. На
место прибыла полиция и «скорая»: пьяного гражданина отправили в больницу.
104
– Коммунарский – отдел полиции
Вечером
1-го января сообщили, что в доме на Леншоссе похитили сыр на 300 рублей.
Полиция прибыла на место происшествия – сыр оказался цел.
106
– Сиверский – отдел полиции
2-го
января вечером в Карташевской на Меньковской улице сотрудники полиции задержали
вора, скрывшегося от органов следствия и суда. Задержанный – 41-летний Сергей
Ш. – отправлен в изолятор временного содержания. В тот же вечер оперативники
задержали в Старосиверской 32-летнюю Анну В., также находившуюся в федеральном
розыске.
3-го
января мужчина позвонил по «112»: бывшая супруга обманом отняла у него 390
тысяч рублей. В Сиверский выехал участковый: информация не подтвердилась.
Заявитель пьян, деньги бывшая жена не отдает, пока не протрезвеет: деньги
общие, полученные после продажи автомобиля. В тот же день участковый выезжал в
Белогорку – в квартиру на Институтской улице: гражданин жаловался, что у соседа
гудит трубопроводный кран.