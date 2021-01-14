Газ вместо света

102 – Войсковицкий – отдел полиции

В 9 утра 1-го января жительница Шпаньково «увидела» пятилетнего ребенка в наркотическом опьянении. По названному адресу примчались полицейские и «скорая»: ребенка в состоянии опьянения не обнаружили.

В ночь на 6-е января в полицию обратились жители дома по улице 30 Лет Победы в Больших Колпанах: у них возникло подозрение, что сосед обогревается открытым огнем на кухне – там что-то горит. Прибывшие на место полицейские и сотрудники МЧС установили, что жилец действительно использует одну конфорку газовой плиты не по назначению – для освещения кухни. Поскольку электричество в его квартире уже отключено. После «освещения огнем» ему перекрыли и газ. Составили акт.

103 – Вырицкий – отдел полиции

Днем в Вырицу вызывали полицейских: «в магазине на улице Слуцкой спят двое».

В Семрино в доме на 1-й линии мужчина упал на сервант и порезал руку. На шум зашел сосед – и вызвал полицию.

Поздно вечером 2-го января поступила информация из службы «112»: гражданин из садоводства «Корвет Витязь», массив Новинка, пожаловался, что жена хочет вызвать на него полицию, потому что он ее убивает. Дело окончилось примирением.

3-го января поступило сообщение из службы «112»: 26-летняя девушка упала с лестницы, высота – 3 метра. На место прибыли полицейские и «скорая помощь». Выяснилось, что девушка «хотела попугать молодого человека», а тот, не разобравшись, со страху позвонил по «112».

В час ночи в полицию позвонила жительница Вырицы: она просила принять меры к ее сыну, который в ночное время бесцельно бродит по дому в неадекватном виде. Мешает спать.

В половине третьего ночи полицию вызывали в Сусанино: там под окнами дома на 7 линии ползал мужчина с сильным запахом алкоголя, на вопросы не отвечал. На место прибыла полиция и «скорая»: пьяного гражданина отправили в больницу.

104 – Коммунарский – отдел полиции

Вечером 1-го января сообщили, что в доме на Леншоссе похитили сыр на 300 рублей. Полиция прибыла на место происшествия – сыр оказался цел.

106 – Сиверский – отдел полиции

2-го января вечером в Карташевской на Меньковской улице сотрудники полиции задержали вора, скрывшегося от органов следствия и суда. Задержанный – 41-летний Сергей Ш. – отправлен в изолятор временного содержания. В тот же вечер оперативники задержали в Старосиверской 32-летнюю Анну В., также находившуюся в федеральном розыске.

3-го января мужчина позвонил по «112»: бывшая супруга обманом отняла у него 390 тысяч рублей. В Сиверский выехал участковый: информация не подтвердилась. Заявитель пьян, деньги бывшая жена не отдает, пока не протрезвеет: деньги общие, полученные после продажи автомобиля. В тот же день участковый выезжал в Белогорку – в квартиру на Институтской улице: гражданин жаловался, что у соседа гудит трубопроводный кран.