Какие нововведения вступили в силу с 2021 года?

ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ

В России с 1 января вводится прогрессивная шкала налогообложения

Это означает, что теперь не абсолютно все граждане будут платить НДФЛ по одной и той же ставке в 13%. Доходы россиян, зарабатывающих больше 5 млн рублей в год (это около 416 тысяч рублей в месяц), будут теперь облагаться по ставке в 15%.

С 2021 года вводится налог на вклады

С процентного дохода по вкладам, который получен в 2021 году и превышает 42,5 тысячи рублей, вкладчикам придется заплатить подоходный налог в размере 13%. Новый налог должен распространяться в основном на вклады на сумму около 1 млн рублей и более. Налог будет начислен Федеральной налоговой службой самостоятельно (она получит все необходимые данные от банков), специально декларировать доход по крупным вкладам не нужно. Уведомление о необходимости заплатить налог придет только осенью 2022 года, вместе с уведомлением о налоге на квартиру, дачу и автомобиль.

В России с 1 января начинается регулирование криптовалют

В Банке России считают, что это позволит перевести традиционные финансовые инструменты в цифровую форму и расширить альтернативные способы привлечения инвестиций.

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА

Увеличивается пенсионный возраст и индексируются пенсии

В 2021 году на один год повышается возраст выхода на пенсию: для женщин он составит 56,5 года, для мужчин - 61,5 года.

Кроме того, с 1 января индексируются пенсии неработающих пенсионеров. Они вырастут на 6,3%, обогнав прогнозируемую по итогам 2020 года инфляцию.

Распорядиться маткапиталом стало проще

С 1 января решение по заявлениям о распоряжении средствами сертификата на маткапитал Пенсионный фонд будет принимать в течение десяти дней, а не целого месяца. В отдельных случаях сроки могут продлеваться до пятнадцати и двадцати дней, если возникнет необходимость запросить информацию в других ведомствах. В случае принятия Пенсионным фондом положительного решения, деньги он перечислит в течение трех рабочих дней. На оформление сертификата теперь полагается пять дней. Размер сертификата в 2021 году составит 483 882 рубля на первого ребенка и 639 432 рубля - на второго.

ОТРАСЛИ

Вступают в силу правила, регулирующие особенности использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов, расположенных на землях населенных пунктов. Теперь их состоянию будет уделено особое внимание.

«Все расположенные в населенных пунктах лесопарки относятся к категории защитных лесов, - объяснили в Рослесинфорге. - В них запрещено вести заготовку древесины, а рубка деревьев возможна лишь в санитарных целях».

Новые правила охоты содержат в себе несколько очень важных изменений

Одно из главных новшеств — разрешение на использование луков и арбалетов. Раньше такое бесшумное оружие было под запретом. Еще один блок касается правил охоты в темное время суток. С одной стороны, можно будет использовать световые устройства, тепловизоры, приборы ночного видения при охоте на копытных животных, медведя, волка, шакала, лисицы, енотовидной собаки, барсука, бобров. Но при этом самим охотникам надо будет облачиться в одежду со светоотражающими элементами. Это делается для уменьшения вероятности случайного ранения кого-либо из участников охоты.

НЕДВИЖИМОСТЬ И ЖКХ

Новостройки оборудуют интеллектуальными счетчиками электроэнергии

Все многоквартирные дома, разрешение на строительство которых выдано после 1 января 2021 года, должны быть оснащены интеллектуальными приборами учета электрической энергии. Обязанность по их установке возложена на застройщиков. Закон об этом вступает в силу с 1 января 2021 года.

С 1 января 2021 года условия получения льготной сельской ипотеки изменятся. Так, будут расширены возможности для россиян, которые уже имеют землю и хотят взять кредит на строительство дома. Теперь им не обязательно обладать правом собственности на этот участок. Достаточно будет договора аренды. Также покупать жилье можно будет только в домах высотой до пяти этажей. Кроме того, в жилье, построенном или купленном с помощью сельской ипотеки, придется прописываться.

Квартплата подрастет в июле

Новые индексы изменения размера платы за коммунальные услуги утверждены правительством на 2021 год для каждого региона. Выше этого процента платежи подняться не должны. Тарифы могут измениться не раньше июля. В среднем плата за коммунальные услуги вырастет примерно на 4%.

ТРАНСПОРТ

Начнут действовать новые правила перевозки детских групп в автобусах.

Организатор поездки должен подать уведомление о перевозке в подразделение Госавтоинспекции на районном уровне не позднее 48 часов до начала перевозки в междугородном сообщении и не позднее 24 часов до начала перевозок в городском и пригородном сообщениях. Если идут сразу три и больше автобусов, подается заявка на сопровождение автобусов патрульным автомобилем Госавтоинспекции. Дети в возрасте до семи лет не могут находиться в пути более четырех часов.

Меняется содержимое автоаптечек

Из нынешнего состава автоаптечки уйдут стерильные бинты и стерильный перевязочный пакет, бинты маленькой ширины. Также из нее убираются бактерицидные лейкопластыри, а узкий рулонный пластырь меняется на широкий. Зато добавляется еще одна упаковка стерильных салфеток. Именно их предполагается накладывать на рану, в случае чего, и прибинтовывать нестерильными бинтами.

Также в комплект добавляются две нестерильные маски из нетканого материала и еще одна пара перчаток. Но менять в срочном порядке аптечку автомобилистам не требуется. Старыми аптечками можно пользоваться до истечения их срока годности, но не позднее 31 января 2024 года. Водители смогут сами пополнять аптечку по мере необходимости.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Медицинская справка станет электронной

По желанию пациента ему выдадут электронную медицинскую справку. Запросить ее можно в личном кабинете на портале Госуслуг с помощью суперсервиса «Мое здоровье». Согласно приказу минздрава, помимо бумажных справок и медицинских заключений с 1 января становятся действительными их электронные аналоги, подписанные усиленной цифровой подписью врача. Электронной справкой можно подтвердить наличие или отсутствие заболеваний, контактов с инфекционными больными, освобождение от занятий в школе или, например, факт обращения за медицинской помощью или прохождения диспансеризации.

С 1 января начинает действовать расширенный список важнейших лекарств. Он расширен почти до 800 наименований. В перечень, в частности, вошли лекарства для пациентов с рассеянным склерозом, гемофилией и болезнью Гоше. В октябре 2020 года список пополнился тремя антиковидными препаратами: фавипиравир, левилимаб и олокизумаб.

ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА

Министерство просвещения обновило порядок приема детей в школы. Главная новинка - теперь прием в первый класс ребят, которые по прописке прикреплены к той или иной школе, будет начинаться 1 апреля. Заканчиваться запись в первый класс будет 30 июня текущего года.

А вот если ребенок живет не на «участке» школы, то приносить заявление родителям будущих первоклассников нужно с 6 июля. Прием будет идти до заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентября. В приеме государственная школа может отказать только в случае, если свободные места закончились. В этом случае местные органы управления образованием должны помочь родителям устроить ребенка в другую школу.

Минпросвещения утвердило новый порядок заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем образовании. По учебным предметам «Изобразительное искусство», «Музыка» и «Физическая культура» допускается указание отметки «Зачтено».

Роспотребнадзор утвердил новые требования к работе школ, детских садов, лагерей и других детских учреждений. Так, занятия должны начинаться не ранее 8 часов утра. Проведение «нулевых» уроков и обучение в три смены не допускается. Занятия второй смены должны заканчиваться не позднее 19 часов. Продолжительность перемен между уроками - не менее 10 минут. После второго или третьего урока должна быть большая перемена - 20-30 минут.

РЫНОК ТРУДА

С 1 января вступает в силу закон, посвященный правам и обязанностям работников, которые трудятся удаленно.

Он закрепляет три формы удаленной работы. Первая - дистанционная работа на постоянной основе (когда изначально человек соглашается на такую форму трудовых отношений). Вторая - на определенный период (вынужденный перевод). Третья - дистанционная работа периодически, когда сотрудник часть времени трудится в офисе, а часть - за его пределами. Если работник временно переводится на дистанционную работу и его задачи остаются теми же, зарплата ему не может быть понижена. За все переработки работодатель должен заплатить.

С 1 января сокращается перечень запрещенных для женщин профессий.

Из списка исключаются 100 видов работ, официально недоступных женщинам ранее. Всего их было 456. Так, с 2021 года женщинам можно садиться за руль самосвалов, «КАМАЗов» и фур, работать трактористами. Управление строительной техникой (бульдозеры, экскаваторы, автогрейдеры) для них по-прежнему недоступно. При желании женщины смогут стать частью команды судна и работать, например, матросами, шкиперами или даже освоить профессию боцмана. В числе разрешенных для них оказались многие профессии на предприятиях тяжелой промышленности и в сложных производствах.

ЛИЧНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Получить повторное свидетельство о браке или рождении ребенка с 1 января можно в любом ЗАГСе, а не только в том, где хранится первый экземпляр документа. Более того, заказать новый экземпляр любого из них, если он хранится в ЗАГСе, теперь можно через портал Госуслуг, оплатив там же пошлину со скидкой (245 рублей вместо 350).

ТУРИЗМ

Заселять детей в отели будут только с письменного согласия.

При заселении в гостиницу несовершеннолетних детей, путешествующих без родителей, отельеры должны будут потребовать нотариально заверенное согласие законных представителей, то есть родителей. Представить такой документ должны как сопровождающие детских групп, так и родственники ребенка, например, тетя или бабушка.

ТОВАРЫ И ЦЕНЫ

С 1 января маркировка одежды становится обязательной.

Становится обязательной маркировка товаров легкой промышленности: мужской, женской, детской верхней и спортивной одежды, а также домашнего текстиля всех видов. Маркировка меховых изделий началась в 2016 году, после чего объем оборота вырос в 10 раз.

С 1 января повышаются минимальные цены на алкоголь.

С 1 января 2021 года в России повышаются минимальные закупочные и розничные цены на водку, бренди, коньяк, а также шампанское. Так, для бутылки водки объемом 0,5 л минимальная цена вырастет на 5,7% - с 230 до 243 рублей, для 0,5 бренди - с 315 до 324 рублей, для коньяка 0,5 литра - с 433 до 446 рублей. Шампанское объемом 0,75 (а также другая продукция, произведенная из винного, виноградного, плодового, коньячного, кальвадосного, вискового дистиллятов) подорожает со 164 до 169 рублей.

По материалам «Российской газеты»