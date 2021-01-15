Точка отсчёта

Так, прожиточный минимум
на душу населения составит 11 653 рубля, для трудоспособного населения - 12 702
рубля, для детей - 11 303 рубля, для пенсионеров - 10 022 рубля. Как пояснили в
минтруде, у прожиточного минимума больше нет привязки к потребительской корзине
и теперь он устанавливается на год, а не ежеквартально, как было раньше. А его
величина зависит от медианного среднедушевого дохода по стране и составляет
44,2% от него. Фактически с 1 января прожиточный минимум увеличился на размер
прогнозируемой инфляции, то есть - на 3,7%, подчеркнули в ведомстве.
В минтруде уточнили, что
прожиточный минимум используется для оценки нуждаемости граждан при
предоставлении таких мер государственной поддержки, как, например, социальный
контракт, ежемесячное пособие на ребенка в возрасте до трех лет, выплаты на
детей от трех до семи лет из малообеспеченных семей. Максимальное и минимальное
пособия для безработных остались в 2021 году прежними. Так, в первые три месяца
после увольнения максимальная выплата, которую смогут получать соискатели,
вставшие на учет в центрах занятости, составит 12 130 рублей. В следующие три
месяца ее размер не будет превышать пяти тысяч рублей. Минимум, который
полагается безработным, утвержден в размере 1500 рублей.
Предпенсионеры могут
получать максимальное пособие по безработице дольше. Размер их выплаты будет
зависеть от периода работы на последнем месте и суммы среднего заработка. Если
они были трудоустроены более 6 месяцев, то пособие рассчитывается в процентах,
исходя из оплаты труда. Так, в первые три месяца для граждан предпенсионного
возраста берется в расчет 75% от средней заработной платы, в следующие четыре -
60%, затем - 45%. Но в любом случае сумма не может превышать максимальный
размер выплаты, установленный государством, то есть - 12 130 рублей.
В минтруде уточнили, что
предпенсионный возраст наступает за 5 лет до возраста, дающего право на
страховую пенсию по старости.
«Российская газета» https://rg.ru/2021/01/13/opredeleny-razmery-prozhitochnogo-minimuma-i-posobij-po-bezrabotice.html