О празднике Святок рассказывают раритетные издания Президентской библиотеки

Этому празднику, история
которого уходит в глубь веков, посвящены и другие издания, доступные на портале
Президентской библиотеки. Например, книга этнографа и археолога Александра
Терещенко «Быт русского народа. Святки» (1848), сборник «Сказания русского
народа, собранные И. П. Сахаровым» (1885) этнографа-фольклориста Ивана
Сахарова, исследование искусствоведа Ивана Божерянова «Как праздновал и
празднует народ русский Рождество Христово, Новый год, Крещение и Масленицу»,
(1894) и т. д.
О происхождении праздника
Святок, связанных с ним легенд и поверий, сопровождавших его обрядов подробно
рассказано в упомянутой книге Ивана Снегирёва, которая также дополнена текстами
песен, исполнявшихся во время святочных гуляний.
«Ни в одном празднике
народном не заключается столько обычаев, обрядов, примет, столько отношений к
житейским потребностям и времени года, как в Святках. В нём представляется
странная смесь совершенно разнородных стихий: тут мы видим и суеверные языческие
обычаи, и некоторые христианския воспоминания о Рождестве Спасителя мира», –
читаем в работе Снегирёва.
Автор цитирует слова
знаменитого историка: «Декабря 24, – пишет Карамзин, – язычники русские славили
Коляду, бога торжеств и мира. Ещё и в наше время, накануне Рождества Христова,
дети земледельцев собираются колядовать под окнами богатых крестьян, величают
хозяина в песнях, твердят коляды и просят денег. Святочные игрища и гадания
кажутся остатком сего языческого праздника». В книге Ивана Снегирёва
рассказывается, как праздновали Святки на Руси: «В великороссийския Святки,
кроме славленья детей по домам, бывают наряжанья в разные лица и в разные
костюмы, и загадыванья. То и другое совершается вечером, а последнее более в
самую полночь… Святочное переряживанье есть русский народный маскарад, который
издревле известен на Руси, так равно и во всей Европе».
В каждой российской
губернии праздновали по-своему. «В Новгороде Святки известны под названием
Окрутников, которые со втораго дня праздника Р. Х. до Богоявления ходят по
городу в те домы, где в знак приглашения ставятся на окнах зажжённыя свечи, и
тешат хозяев шутками, карикатурными представлениями, песнями и плясками. В
Тихвине о Святках снаряжается большая лодка, которая ставится на несколько саней
и по улицам везётся множеством лошадей… Сию лодку занимают под разноцветными
флагами святочники в разных личинах и нарядах».
Очень важным элементом
Святок, особенно для девушек, были гадания. «В состав святочных обрядов
особенно входит гадание, которое по естественным и искусственным знакам
старается узнать будущий жребий человека. Верование в гадание основывается на
отношении неизвестности судьбы, или рока, к свободе воли человеческой», –
объясняет Иван Снегирёв, описывая разные способы гаданий: по кольцам, курицам,
собакам, башмакам, воску, хлебу, соломе, бобам... Девушки пытаются узнать
«состояние, нрав и имя жениха», а также увидеть его – в зеркале или во сне.
Сопровождались гаданья, славленья и святочные игры и танцы песнями, например:
Покачу я колечко кругом
города,
Слава!
А за тем колечком я сама
пойду,
Слава!
Я сама пойду, милова
найду.
Слава!
Снегирёв подчёркивает,
что Святки «…даже по форме своей заключают в себе не одну игру фантазии
младенчествующаго народа, но и мифическое значение, заимствованное из
языческого мира. <…> Самый мрак и безмолвие роковых святочных ночей
соответствуют таинственности обрядов…».
И всё-таки Святки
оставались в первую очередь праздником – весёлым, шумным зимним праздником для
всех, от мала до велика. Александр Терещенко в книге «Быт русского народа.
Святки» говорит об этом: «Наш народ, верный своей земле, сберёг ещё обычаи
своих предков; он вспоминает об них с простосердечно-неподдельной радостью; он
один, среди многих превратностей своей судьбы, сохранил прежнюю свою весёлость
и наклонность к забавам. <…> Нет уголка в России, который бы не встречал
святок с бьющимся от восторга сердцем и не расставался бы с ними грустно».