О празднике Святок рассказывают раритетные издания Президентской библиотеки

Этому празднику, история которого уходит в глубь веков, посвящены и другие издания, доступные на портале Президентской библиотеки. Например, книга этнографа и археолога Александра Терещенко «Быт русского народа. Святки» (1848), сборник «Сказания русского народа, собранные И. П. Сахаровым» (1885) этнографа-фольклориста Ивана Сахарова, исследование искусствоведа Ивана Божерянова «Как праздновал и празднует народ русский Рождество Христово, Новый год, Крещение и Масленицу», (1894) и т. д.

О происхождении праздника Святок, связанных с ним легенд и поверий, сопровождавших его обрядов подробно рассказано в упомянутой книге Ивана Снегирёва, которая также дополнена текстами песен, исполнявшихся во время святочных гуляний.

«Ни в одном празднике народном не заключается столько обычаев, обрядов, примет, столько отношений к житейским потребностям и времени года, как в Святках. В нём представляется странная смесь совершенно разнородных стихий: тут мы видим и суеверные языческие обычаи, и некоторые христианския воспоминания о Рождестве Спасителя мира», – читаем в работе Снегирёва.

Автор цитирует слова знаменитого историка: «Декабря 24, – пишет Карамзин, – язычники русские славили Коляду, бога торжеств и мира. Ещё и в наше время, накануне Рождества Христова, дети земледельцев собираются колядовать под окнами богатых крестьян, величают хозяина в песнях, твердят коляды и просят денег. Святочные игрища и гадания кажутся остатком сего языческого праздника». В книге Ивана Снегирёва рассказывается, как праздновали Святки на Руси: «В великороссийския Святки, кроме славленья детей по домам, бывают наряжанья в разные лица и в разные костюмы, и загадыванья. То и другое совершается вечером, а последнее более в самую полночь… Святочное переряживанье есть русский народный маскарад, который издревле известен на Руси, так равно и во всей Европе».

В каждой российской губернии праздновали по-своему. «В Новгороде Святки известны под названием Окрутников, которые со втораго дня праздника Р. Х. до Богоявления ходят по городу в те домы, где в знак приглашения ставятся на окнах зажжённыя свечи, и тешат хозяев шутками, карикатурными представлениями, песнями и плясками. В Тихвине о Святках снаряжается большая лодка, которая ставится на несколько саней и по улицам везётся множеством лошадей… Сию лодку занимают под разноцветными флагами святочники в разных личинах и нарядах».

Очень важным элементом Святок, особенно для девушек, были гадания. «В состав святочных обрядов особенно входит гадание, которое по естественным и искусственным знакам старается узнать будущий жребий человека. Верование в гадание основывается на отношении неизвестности судьбы, или рока, к свободе воли человеческой», – объясняет Иван Снегирёв, описывая разные способы гаданий: по кольцам, курицам, собакам, башмакам, воску, хлебу, соломе, бобам... Девушки пытаются узнать «состояние, нрав и имя жениха», а также увидеть его – в зеркале или во сне. Сопровождались гаданья, славленья и святочные игры и танцы песнями, например:

Покачу я колечко кругом города,

Слава!

А за тем колечком я сама пойду,

Слава!

Я сама пойду, милова найду.

Слава!

Снегирёв подчёркивает, что Святки «…даже по форме своей заключают в себе не одну игру фантазии младенчествующаго народа, но и мифическое значение, заимствованное из языческого мира. <…> Самый мрак и безмолвие роковых святочных ночей соответствуют таинственности обрядов…».

И всё-таки Святки оставались в первую очередь праздником – весёлым, шумным зимним праздником для всех, от мала до велика. Александр Терещенко в книге «Быт русского народа. Святки» говорит об этом: «Наш народ, верный своей земле, сберёг ещё обычаи своих предков; он вспоминает об них с простосердечно-неподдельной радостью; он один, среди многих превратностей своей судьбы, сохранил прежнюю свою весёлость и наклонность к забавам. <…> Нет уголка в России, который бы не встречал святок с бьющимся от восторга сердцем и не расставался бы с ними грустно».