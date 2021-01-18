Область вспоминает героический январь 1943-го

«Ленинградская земля
обильна полита кровью, ни одна территория в мире не испытала столько страданий.
Война пришла сюда 8 июля 1941 года, а закончились боевые действия на
ленинградской земле в августе 1944-го», — напомнил глава региона на
торжественном митинге у стен музея «Прорыв блокады Ленинграда».
«Для нас очень важна
память о героизме тех дней и о ленинградской
блокаде. Я желаю всем ветеранам крепкого здоровья, а вам, ребята,
помнить, что самое главное — знать историю своей страны и гордиться ей, какой
бы страшной, тяжелой она ни была. История обороны и прорыва блокады Ленинграда
— это история нашего народа, которой мы гордимся», — добавил Александр
Дрозденко, обращаясь к ветеранам Великой Отечественной войны и юным активистам
движения «Волонтеры Победы», участвовавшим в церемонии, посвященной 78-й
годовщине прорыва блокады Ленинграда.
Плацдарм «Невский
пятачок» стал местом самых ожесточенных боев в ходе битвы за Ленинград.
Советские войска несколько раз пытались начать отсюда наступление для прорыва
блокадного кольца.
Возведенный в 1972 году
на Невском пятачке мемориал «Рубежный камень» стал одним из символов битвы за
Ленинград.
Табличка на нем гласит:
«Вы, живые, знайте, что с
этой земли
Мы уйти не хотели и не
ушли.
Мы стояли насмерть у
тёмной Невы.
Мы погибли, чтоб жили
вы».