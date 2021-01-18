Область вспоминает героический январь 1943-го

«Ленинградская земля обильна полита кровью, ни одна территория в мире не испытала столько страданий. Война пришла сюда 8 июля 1941 года, а закончились боевые действия на ленинградской земле в августе 1944-го», — напомнил глава региона на торжественном митинге у стен музея «Прорыв блокады Ленинграда».

«Для нас очень важна память о героизме тех дней и о ленинградской блокаде. Я желаю всем ветеранам крепкого здоровья, а вам, ребята, помнить, что самое главное — знать историю своей страны и гордиться ей, какой бы страшной, тяжелой она ни была. История обороны и прорыва блокады Ленинграда — это история нашего народа, которой мы гордимся», — добавил Александр Дрозденко, обращаясь к ветеранам Великой Отечественной войны и юным активистам движения «Волонтеры Победы», участвовавшим в церемонии, посвященной 78-й годовщине прорыва блокады Ленинграда.

Плацдарм «Невский пятачок» стал местом самых ожесточенных боев в ходе битвы за Ленинград. Советские войска несколько раз пытались начать отсюда наступление для прорыва блокадного кольца.

Возведенный в 1972 году на Невском пятачке мемориал «Рубежный камень» стал одним из символов битвы за Ленинград.

Табличка на нем гласит:

«Вы, живые, знайте, что с этой земли

Мы уйти не хотели и не ушли.

Мы стояли насмерть у тёмной Невы.

Мы погибли, чтоб жили вы».