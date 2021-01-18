Старый Новый год в Никольской библиотеке

Заведующая библиотекой Марина Николаевна Камалетдинова мероприятие поделила на две части: познавательную и игровую.

Из рассказа библиотекаря ребята узнали о том, что Старый Новый год появился в результате смены летосчисления в 1918 году. Проводились различные реформы в разных сферах, не остался без внимания и календарь. Старый календарь стали считать ошибочным. Неточность состояла в том, что неверно была определена средняя продолжительность календарного года. Таким образом, календарь сместился на 14 дней. Поэтому по новому календарю Новый год мы встречаем с 31 декабря на 1 января, а по старому – с 13 на 14 января. Отсюда и название праздника: Старый Новый год.

Познакомились участники мероприятия и с народными приметами, вспомнили русские сказки и колядные песни. Затем была игровая часть с народными традиционными конкурсами и забавами. Интересной и запоминающейся стала игра «Как на Васильев день кашу варили», где ребятам было предложено на скорость переносить все ингредиенты для варки каши. В завершение мероприятия ребята постарались сделать необычную новогоднюю елочку из бумаги в технике оригами и украсить ее.

Дополнением стала выставка книг «Со Старым Новым годом!»

Источник: https://vk.com/dkkolpany



