Украли 300-летнюю пушку – орудие Петровских времен

2-го января в Войсковицкий отдел полиции обратилась жительница Гатчины, пенсионерка, с заявлением, что вечером накануне Нового года кто-то проник на территорию ее дачи в садоводстве «Урожай» массива Рейзино и похитил антикварную пушку – ствол. Пушка принадлежит сыну заявительницы и была принята ею на ответственное хранение.

Согласно заключению экспертного центра «Кирасир», пушка является 12-футовой, изготовленной в Воронеже в 1716 году, общей длиной 289 см и диаметром ствола 123 мм.

Дачный участок, с которого пропал раритет, огорожен частично и никем не охраняется.