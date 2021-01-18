Украли 300-летнюю пушку – орудие Петровских времен

Украли 300-летнюю пушку – орудие Петровских времен

В гатчинском садоводстве украли антикварную пушку. По мнению экспертов, она датируется XVIII веком. Ущерб устанавливается.

Рубрики : Криминал     18 Jan 2021

2-го января в Войсковицкий отдел полиции обратилась жительница Гатчины, пенсионерка, с заявлением, что вечером накануне Нового года кто-то проник на территорию ее дачи в садоводстве «Урожай» массива Рейзино и похитил антикварную пушку – ствол. Пушка принадлежит сыну заявительницы и была принята ею на ответственное хранение.

Согласно заключению экспертного центра «Кирасир», пушка является 12-футовой, изготовленной в Воронеже в 1716 году, общей длиной 289 см и диаметром ствола 123 мм.

Дачный участок, с которого пропал раритет, огорожен частично и никем не охраняется.

 

Автор :

Воспроизведение любых материалов сайта на других интернет-ресурсах разрешается при обязательном указании источника в формате гиперссылки https://gtn-pravda.ru.

Лента новостей

Самые читаемые

Фоторепортаж

Видеорепортаж

© 1931-2021 Гатчинская правда.ру
  • Яндекс.Метрика
  • 16+