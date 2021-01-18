Украли 300-летнюю пушку – орудие Петровских времен

2-го января в Войсковицкий отдел полиции обратилась
жительница Гатчины, пенсионерка, с заявлением, что вечером накануне Нового года
кто-то проник на территорию ее дачи в садоводстве «Урожай» массива Рейзино и
похитил антикварную пушку – ствол. Пушка принадлежит сыну заявительницы и была
принята ею на ответственное хранение.
Согласно заключению экспертного центра «Кирасир»,
пушка является 12-футовой, изготовленной в Воронеже в 1716 году, общей длиной
289 см и диаметром ствола 123 мм.
Дачный участок, с которого пропал раритет, огорожен
частично и никем не охраняется.